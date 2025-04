Voormalig ploeggenoten van Ajax-speler Lucas Rosa raken slaags met elkaar op de bank

Voormalig ploeggenoten van Ajax-verdediger zijn bij Real Valladolid slaags met elkaar geraakt op de bank. Tijdens het duel met Getafe van afgelopen zondag (0-4) leek de degradatiestress toe te slaan, waarna verdediger Luís Perez onenigheid kreeg met zijn ploeggenoot .

Wat de aanleiding voor de vechtpartij was, is niet helemaal duidelijk. Wel escaleerde de situatie toen Latasa in de zestigste minuut werd gewisseld. Ploeggenoot Pérez probeerde de aanvaller na een woordenwisseling een paar klappen te geven, maar dit lukte niet omdat ploeggenoot Eray Cömert er een stokje voor stak. Vervolgens zocht Pérez de tribunes op. Ten tijde van de vechtpartij zat voormalig Ajax-target Raul Moro ook al op de bank, hij was halverwege gewisseld.

Artikel gaat verder onder video

"Ik weet niet wat er is gebeurd, maar ze zijn vrienden. En als je gefrustreerd bent en er zoveel spanning is, heb je de neiging om het af te reageren op degenen die het dichtst bij je staan", liet trainer Álvaro Rubio weten in de Spaanse media. "We zullen proberen dit zo goed mogelijk aan te pakken om te voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt."

Real Valladolid komt met reactie op knokpartij op de bank

Real Valladolid heeft middels een statement inmiddels gereageerd op de vechtpartij. "De frustratie die deze situatie met zich heeft meegebracht, moet worden omgezet in meer toewijding, een betere houding en betere prestaties, nooit in verdeeldheid en confrontatie. Ter verdediging van het imago van de club en met respect voor onze andere teamgenoten en vooral onze fans, zal Real Valladolid de algemene disciplinaire regels op beide spelers toepassen."

Na dertig speelronden in LaLiga staat Real Valladolid stijf onderaan in LaLiga. De voormalige club van Rosa verzamelde zestien punten en zal in de komende acht speelronden een achterstand van liefst veertien punten goed moeten maken op Deportivo Alavés, dat dertig punten heeft. Ajax nam Rosa afgelopen winter voor zo'n drie miljoen euro over van Real Valladolid. Waar zijn oud-ploeggenoten zich op lijken te kunnen maken voor degradatie, daar lonkt voor Rosa juist een kampioensfeest. Met nog zes speelronden te gaan heeft Ajax als koploper negen punten voorsprong op PSV.

Luis Pérez intentando golpear a Latasa. No puede ser jugador del Real Valladolid ni un minuto más. pic.twitter.com/KsCPWKffH9 — Samu Galicia (@samugalicia) April 6, 2025

