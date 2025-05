'Ajax informeert bij FC Twente naar 19-jarige verdediger'

Ajax heeft 'een tijdje gelden' bij FC Twente geïnformeerd naar linksback . Dat onthult clubwatcher Leon ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand van Tubantia, waarin vertrekkend technisch directeur Arnold Bruggink te gast is.

De negentienjarige Rots, het jongere broertje van Twente-aanvaller Daan Rots, kwam er dit seizoen nauwelijks aan te pas in de Grolsch Veste. De linksback kwam voor de winterstop alleen in de voorronde van de Champions League (thuis tegen Red Bull Salzburg, 3-3) en in de tweede ronde van de KNVB Beker (uit bij VV Katwijk, 2-3) als invaller in actie in de hoofdmacht van trainer Joseph Oosting. Verder speelde hij zijn wedstrijden in de Onder 21. In de winterstop werd Rots dan ook verhuurd aan streekgenoot Heracles Almelo. Daar maakte hij wél de nodige minuten in de Eredivisie: Rots maakte in vijftien van de zeventien competitiewedstrijden zijn opwachting en maakte daarbij veertien keer de 90 minuten vol.

LEES OOK: TD Arnold Bruggink legt taken bij FC Twente per direct neer

Bruggink laat in de Tubantia-podcast zijn licht schijnen over de Twente-selectie voor volgend seizoen. "Mats Rots komt zeker terug", zegt de technisch directeur, waarop Ten Voorde inbreekt met een nieuwtje. "Ajax heeft een tijdje geleden naar hem geïnformeerd. Dat is geen gerucht, dat is een feit", aldus de journalist. Bruggink onthoudt zich van commentaar, maar Ten Voorde vertelt de luisteraars dat de vertrekkende bestuurder 'een beetje knikt', maar niet 'voor de microfoon gaat bevestigen' dat zijn bewering klopt.

'Altijd mijn idee geweest dat hij de linksback van FC Twente moet zijn'

Als het aan Bruggink ligt kan Ajax echter fluiten naar de jongste Rots-telg. "Ik vind dat Mats Rots de linksback van FC Twente moet zijn, dat vind ik echt. Dat is altijd mijn idee geweest, in ieder geval. En ik denk van ons allemaal. Rots moet het Twente-shirt vaker dragen dan hij heeft gedaan. We hebben hem heel doelbewust verhuurd aan Heracles, zodat hij meters kon gaan maken. Dat is gelukt, nu zie ik hem komend seizoen 'gewoon' hier spelen", aldus Bruggink.

