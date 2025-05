FCUpdate Team van het Jaar: wie vond jij de beste centrale verdediger van het afgelopen seizoen?

Nu het reguliere seizoen in de Eredivisie erop zit, gaat FCUpdate met jullie hulp op zoek naar het beste elftal van de competitie. Deze week nomineren we per positie een aantal spelers, waarna jullie het laatste woord krijgen en ons mogen laten weten wie er een plekje in het Team van het Jaar verdient. Wie vonden jullie de beste centrale verdedigers van het seizoen 2024/25? Dit zijn de genomineerden!

Ryan Flamingo (PSV)

Wedstrijden: 34 | Doelpunten: - | Assists: 2

PSV telde afgelopen zomer een bedrag van negen miljoen euro neer om Ryan Flamingo naar Eindhoven te halen. Het feit dat hij bij zijn vorige club FC Utrecht het grootste deel van het voorgaande seizoen als verdedigende middenvelder werd gebruikt best opmerkelijk, maar Flamingo vormde al snel een ingespeeld duo met Olivier Boscagli. De verdediger bewaarde zijn scoringsdrift voor de Champions League, waarin Flamingo maar liefst drie keer trefzeker was, maar stond ook in de Eredivisie zijn mannetje achterin bij de landskampioen.

Gerrit Nauber (Go Ahead Eagles)

Wedstrijden: 32 | Doelpunten: 2 | Assists: -

Artikel gaat verder onder video

"Weet je wie ik trouwens ook goed vind? Nauber, die Duitser. Die is goed zeg, die gozer. Daar mogen ze eens even over gaan nadenken." Was getekend: Jan Boskamp - die met 'ze' uiteráárd Feyenoord bedoelde. Nauber was in zijn vierde seizoen in dienst van Go Ahead andermaal een baken van onverzettelijkheid in de defensie. De 33-jarige Duitser werd vier jaar geleden transfervrij weggeplukt bij de nummer vijftien van het tweede niveau in zijn vaderland. Gezien zijn leeftijd lijkt het niet voor de hand liggend dat hij op de radar van Feyenoord verschijnt, maar met Go Ahead Europa ingaan is bepaald ook geen straf voor Nauber.

Dávid Hancko (Feyenoord)

Wedstrijden: 32 | Doelpunten: 3 | Assists: 2

In dit lijstje kán Dávid Hancko simpelweg niet ontbreken. Ook in zijn derde seizoen in dienst van Feyenoord was de Slowaak zowel in de competitie als Europees goud waard voor de Rotterdammers. Dennis te Kloese krijgt deze zomer de ondankbare taak om een vervanger voor Hancko te vinden: de verdediger is na drie seizoenen klaar voor een volgende stap. Of dat een lucratief contract in Saudi-Arabië of tóch een sportief uitdagender avontuur in de Premier League of een andere grote competitie wordt zal ergens de komende weken vermoedelijk wel duidelijk worden. Maar dat Hancko gemist gaat worden in De Kuip, staat als een paal boven water.

© Imago

Wouter Goes (AZ)

Wedstrijden: 26 | Doelpunten: 1 | Assists: 3

Deze moeten we misschien even uitleggen. Wouter Goes was dit seizoen namelijk goed voor meerdere, laten we zeggen, behoorlijk controversiële wedstrijden. Maar: dat neemt niet weg dat hij met zijn twintig jaar een onbetwiste basisspeler is bij een gerenommeerde (sub)topclub én straks met Jong Oranje hoge ogen mag proberen te gooien op het Europees kampioenschap. "Op zijn Zuid-Europees strijden of, nog erger, op zijn Zuid-Amerikaans, het lijkt hier verboden. Maar zo wordt het natuurlijk nooit wat op internationaal niveau. Leuk al die kwartfinales, maar kom eens twee rondes verder. Ik ben ervan overtuigd dat Nederlandse clubs profiteren van de methode-Goes", schreef Hugo Borst eind april in zijn column in het Algemeen Dagblad.

© Imago

Josip Sutalo (Ajax)

Wedstrijden: 29 | Doelpunten: 2 | Assists: -

Ajax greep dan wel naast de landstitel, maar kan wél bogen op de minst gepasseerde verdediging van de Eredivisie. De Amsterdammers incasseerden dit seizoen als enige club gemiddeld minder dan één doelpunt per wedstrijd (32 tegengoals in 34 wedstrijden). Josip Sutalo had daar een belangrijk aandeel in. De Kroaat kwam in de zomer van 2023 voor maximaal 23,5 miljoen euro naar Amsterdam en wist zijn forse transfersom in zijn debuutjaar niet waar te maken. het systeem van Francesco Farioli, die meer defensieve zekerheid inbouwde, lag de 25-jarige stopper aanmerkelijk beter dan dat van zijn voorgangers Maurice Steijn en John van 't Schip. Met de verrassende Youri Baas aan zijn zijde vormde Sutalo dit seizoen een stabiel duo.

Om in aanmerking te komen voor een nominatie moeten spelers minimaal 20 wedstrijden hebben gespeeld.

