FCUpdate Team van het Jaar: wie was de beste centrale middenvelder van de Eredivisie in 2024/25?

Nu het reguliere seizoen in de Eredivisie erop zit, gaat FCUpdate met jullie hulp op zoek naar het beste elftal van de competitie. Deze week nomineren we per positie een aantal spelers, waarna jullie het laatste woord krijgen en ons via Instagram mogen laten weten wie er een plekje in het Team van het Jaar verdient. Wie vonden jullie de beste centrale middenvelder van het seizoen 2024/25? Dit zijn de genomineerden!

Paxten Aaronson (FC Utrecht)

Wedstrijden: 33 | Doelpunten: 8 | Assists: 4

FC Utrecht was al goed vertegenwoordig bij de genomineerden voor ons elftal van het jaar, maar Paxten Aaronson mag absoluut niet ontbreken. In de tweede helft van vorig seizoen maakte de Eredivisie al kennis met de 21-jarige Amerikaan, die door degradant Vitesse werd gehuurd van Eintracht Frankfurt en zich positief wist te onderscheidden. Utrecht sloeg daarna toe en haalde Aaronson afgelopen zomer - weer op huurbasis - naar Nederland. Bij de verrassende nummer vier van de competitie had de Amerikaan vrijwel wekelijks een basisplaats en was hij in de ploeg van trainer Ron Jans onder meer belangrijk in de wedstrijden tegen Feyenoord (1-2 winst), PSV (2-2) en Ajax (4-0 winst), waarin hij telkens eenmaal trefzeker was.

In-beom Hwang (Feyenoord)

Wedstrijden: 21 | Doelpunten: 3 | Assists: 2

Marciano Vink hoefde vorige week niet lang na te denken toen hij de vraag kreeg wie de beste Eredivisie-aankoop van afgelopen seizoen is geweest: In-beom Hwang. Feyenoord haalde de 28-jarige Zuid-Koreaan vlak voor het verstrijken van de zomerse deadline naar De Kuip en zal geen moment spijt hebben gehad van de miljoenen die daartoe overgemaakt moesten worden naar zijn vorige club, Rode Ster Belgrado. Hwang, die overigens net zo goed bij de genomineerden voor beste verdedigende middenvelder had kunnen staan, maakte - mits fit - grote indruk op het middenveld van de Rotterdammers en heeft zijn nominatie dan ook meer dan verdiend.

Kenneth Taylor (Ajax)

Wedstrijden: 33 | Doelpunten: 9 | Assists: 6

Kenneth Taylor liet dit seizoen zien dat niets zo veranderlijk is als het weer én de voetbalwereld. De 22-jarige middenvelder werd vorig seizoen nog regelmatig uitgefloten door de kritische Ajax-aanhang, maar revancheerde zich dit jaar met verve. Trainer Francesco Farioli baarde dit seizoen opzien door, vooral in de eerste helft van het seizoen, veelvuldig te rouleren met zijn opstellingen. Taylor kwam voor de winterstop echter elke wedstrijd in actie, zij het geregeld als invaller. Met zijn goede spel heeft Taylor een terugkeer in het Nederlands elftal afgedwongen en lonkt komende zomer een transfer naar een grotere Europese competitie. Farioli deelde op de dag van zijn vertrek nog een groot compliment uit aan de middenvelder: "Ik zei vanmorgen nog tegen hem, dat hij de grootste evolutie heeft meegemaakt dit seizoen. Ik herkende aan het begin van het seizoen al een goede speler, maar hij was nog een beetje een jongetje toen we elkaar ontmoetten, een beetje naïef. Ik heb een man achtergelaten", aldus de Italiaan.

Malik Tillman (PSV)

Wedstrijden: 26 | Doelpunten: 12 | Assists: 2

Hwang is niet de enige speler in dit lijstje die ook op een andere positie genomineerd had kunnen worden. Wat namelijk te denken van Malik Tillman? De 22-jarige Amerikaan werd in zijn tweede seizoen bij PSV op alle posities op het middenveld ingezet en fungeerde daarnaast ook weleens als linksbuiten in het elftal van Peter Bosz. Waar hij ook stond, Tillman bewees overal van grote waarde te zijn voor PSV. Ja, de middenvelder was dit seizoen óók met een cruciale fout de schlemiel in het verloren uitduel bij Ajax (3-2) en scheurde in januari zijn enkelband, waarop de Eindhovenaren prompt een enorme inzinking beleefden en de koppositie moesten afstaan aan de Amsterdammers. Maar: na zijn spoedige terugkeer, eind maart, eiste Tillman al snel weer een hoofdrol voor zich op. Met vijf doelpunten in de laatste acht duels (waaronder eentje in de kampioenswedstrijd tegen Sparta) had de Amerikaan een groot aandeel in het alsnog binnenhalen van de landstitel. Die vierde hij, net als vorig jaar, nogal uitbundig.

Om in aanmerking te komen voor een nominatie moeten spelers minimaal 20 wedstrijden hebben gespeeld.

Het woord is nu aan jullie! Wie van deze vier verdedigende middenvelders vond jij de beste van het voorbije seizoen? Stemmen doe je op Instagram, laat in de comments een hartje achter bij jouw favoriet!

