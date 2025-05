Feyenoord eert Houtman en stelt derde plek Eredivisie veilig

Feyenoord heeft zich woensdagavond verzekerd van de derde plek in de Eredivisie en daarmee een ticket voor de derde Champions League-voorronde. De Rotterdammers versloegen RKC Waalwijk zonder veel moeite met 2-0. Concurrent FC Utrecht kan alleen in theorie nog Feyenoord achterhalen. RKC is vrijwel zeker gedegradeerd: de nummer zeventien heeft drie punten minder dan Willem II en een aanzienlijk minder goed doelsaldo (-32 om -22).

Rondom de wedstrijd herdacht Feyenoord op verschillende manieren het bombardement op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. De ploeg van Robin van Persie speelde in speciale shirts tegen RKC, terwijl de fans prachtige spandoeken toonden in De Kuip. Het bombardement is woensdag 85 jaar geleden. Verder stond de wedstrijd ook in het teken van Peter Houtman, die vanwege gezondheidsproblemen afzwaait als stadionspeaker. Hij sprak De Kuip voor het laatst toe.

Artikel gaat verder onder video

Vlak voor rust mocht Houtman nog eens doen wat hij sinds 1998 met zoveel flair deed: een doelpunt omroepen in De Kuip. Na een voorzet van Anis Hadj Moussa knikte Igor Paixão van dichtbij de 1-0 binnen. Feyenoord had al eerder op voorsprong kunnen komen, maar liet dat na. In de twaalfde minuut schoot Givairo Read van dichtbij naast voor open doel, na voorbereidend werk van Dávid Hancko; later in de eerste helft vloog een van richting veranderd schot van Hadj Moussa tegen de paal.

Halverwege de tweede helft van de niet al te spectaculaire wedstrijd verdubbelde Feyenoord de marge. Paixão stuurde Ayase Ueda de diepte in, waarna de Japanner de verre hoek vond. Even later liet Ueda een goede kans op de 3-0 liggen, terwijl een poeier van Quilindschy Hartman werd gekeerd door doelman Mark Spenkelink.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video's te bekijken via X.

Feyenoord herdenkt op prachtige wijze het bombardement op Rotterdam, precies 85 jaar geleden 🏟️🔙#feyrkc — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2025 Igor Paixão laat Peter Houtman spreken in zijn laatste wedstrijd als stadionspeaker 🗣️🇧🇷#feyrkc — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2025

