Van der Vaart ziet grote kwaliteit bij collega-analist die hij zelf mist

Rafael van der Vaart is regelmatig als analist te zien in het voetbalpraatprogramma Rondo van Ziggo Sport. De oud-voetballer ontbrak vorige week maandag echter, toen Francesco Farioli te gast was en uitgebreid sprak over zijn vertrek bij Ajax.

Ajax maakte maandag het vertrek van Farioli bekend, daags nadat de Amsterdamse club op de slotdag van het seizoen de landstitel was misgelopen aan PSV. Farioli was op de dag dat zijn vertrek bij Ajax wereldkundig werd gemaakt te gast in Rondo. Hij schoof aan bij presentator Wytse van der Goot en tafelgasten Marco van Basten, Ruud Gullit en Youri Mulder.

LEES OOK: Dijkshoorn fileert Rondo-uitzending met Farioli: 'Krankzinnige journalistieke beslissing'

Van der Vaart was niet te gast, maar vond dat naar eigen zeggen niet jammer. “Nee, ik vind dat je je rol moet kennen. Ik ben analist en ik geef mijn mening. Ik ga Farioli geen vragen stellen. Ruud Gullit is daar beter in. Dus nee, ik vond het niet jammer”, zegt de oud-middenvelder van onder meer Ajax en het Nederlands elftal dit weekeinde tegen Sportnieuws.

De rol van Gullit in de bewuste Rondo-uitzending werd ook al uitgelicht door journalist Nico Dijkshoorn. “Armzalige vragen, geen journalistieke insteek. Veilig. Drie hoofdredacteuren sport van het Algemeen Dagblad, de Volkskrant en De Telegraaf zou een minder vlak programma hebben opgeleverd. Nu tenenkrommend gelul van ex-voetballers. Journalistiek is een beroep. Maar leg dat Gullit maar eens uit”, schreef Dijkshoorn kritisch op X. Volgens de columnist had Rondo het vertrek van Faroli niet moeten behandelen ‘met drie taalarme nostalgische ex-voetballers’. “Maak er een goed journalistiek programma van”, luidde zijn advies

Wie vind jij de betere analist? Laden... 61.1% Rafael van der Vaart 38.9% Ruud Gullit 18 stemmen

