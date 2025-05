Vaessen hoort strafeis voor vuistslagen aan Ajax-assistent Mateos

FC Groningen-doelman heeft van de aanklager betaald voetbal een schikkingsvoorstel van vier wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk ontvangen. De 29-jarige keeper heeft zich na afloop van FC Groningen - Ajax schuldig gemaakt aan een gewelddadige handeling, zo luidt het verdict.

De wedstrijd in de Euroborg was er eentje onder hoogspanning, aangezien Ajax, op dat moment nog koploper, in de weken voorafgaand aan het duel een voorsprong van negen punten op PSV zag verdampen tot slechts één schamel puntje. Om het kampioenschap in eigen hand te houden moesten de Amsterdammers winnen in het hoge noorden. Na een 1-2 voorsprong maakte Thijmen Blokzijl in extremis gelijk, waardoor de koppositie werd vergooid. Uiteindelijk was het puntenverlies cruciaal voor Ajax, dat PSV afgelopen zondag kampioen zag worden.

Na afloop van de ontmoeting liepen de gemoederen hoog op. Er ontstond een massaal opstootje op het veld in de Euroborg tussen spelers van beide ploegen. Vooral Davy Klaassen, Brian Brobbey en Etienne Vaessen leken het met elkaar aan de stok te krijgen. Brobbey en Klaassen leken de keeper vast te pakken aan zijn shirt. Bij Vaessen was ook grote frustratie merkbaar. Hij leek een duw en daarna ook klappen uit te delen. Op beelden die rondgaan op social media is duidelijk te zien dat Vaessen klappen uitdeelde aan Ajax-assistent Felipe Sánchez Mateos.

"Vaessen wordt ten laste gelegd dat hij zich na afloop van de wedstrijd FC Groningen–Ajax schuldig heeft gemaakt aan een gewelddadige handeling door een teamofficial van de tegenstander (van achter) te duwen, waardoor die ten val is gekomen en/of door een of meerdere slaande bewegingen te maken in de richting van een team-official van de tegenstander en/of door het een of meerdere keren slaan van een team-official van de tegenstander", aldus de aanklager betaald voetbal.

Zaak Ajax-verdediger Kaplan geseponeerd

Mocht Vaessen niet akkoord gaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal, dan wordt de zaak voorgelegd aan de tuchtcommissie van de KNVB. De aanklager startte ook een vooronderzoek naar Ajax-verdediger Ahmetcan Kaplan, maar deze zaak is geseponeerd. De Turkse verdediger zou de aanstichter zijn geweest van het opstootje na afloop, alleen dat is dus niet bewezen.

