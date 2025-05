Valente ontvangt uitstekend nieuws en mag zijn koffers gaan pakken

is opgeroepen voor Jong Oranje. De middenvelder zat oorspronkelijk niet in de EK-selectie van bondscoah Michael Reiziger, maar door het uitvallen van Dirk Proper is er toch een plekje in de selectie voor Valente.

Valente is een van de meest besproken voetballers van de Eredivisie. De speler van FC Groningen wordt al weken in verband gebracht met een overstap naar Ajax, PSV of Feyenoord. Bij de laatstgenoemde club zou de Groninger met Italiaanse roots zelfs al een rondleiding van trainer Robin van Persie hebben gekregen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Valente nu al diep onder de indruk van mogelijke Feyenoord-ploeggenoot

Oorspronkelijk was Valente niet opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor het Europees kampioenschap Onder 21 in Slowakije van deze zomer. Die plaats was weggelegd voor Proper, maar de NEC-middenvelder valt uit door een langer herstel van zijn hoofdblessure die hij opliep bij een botsing met teamgenoot Koki Ogawa in de wedstrijd tegen Willem II.

Dat Valente in eerste instantie niet bij de selectie zat, viel hem zwaar, gaf hij aan in een interview met FCUpdate: “Ik denk dat ik er heel dichtbij zat. Ik ging er een klein beetje van uit dat ik erbij kon zitten, helaas is dat niet gebeurd. Dan moet ik schakelen en door naar mijn volgende doelen. Ik ga lekker mijn rust pakken op vakantie en me voorbereiden op volgend seizoen", zo klonk het.

Van die vakantie komt uiteindelijk weinig terecht. Het EK loopt van 11 tot 28 juni en bondscoach Reiziger gaf meermaals aan te gaan voor een lang verblijf in het toernooi, met als einddoel het winnen van de finale. Jong Oranje speelt in de groepsfase tegen Finland, Denemarken en Oekraïne.

Luciano Valente replaces Dirk Proper in Jong Oranje’s squad for #U21EURO ℹ️



Proper still suffers too much from a head injury.



Get well soon, Dirk 🙏#NothingLikeOranje #TheNextUp pic.twitter.com/0iJ8nLnN0d — OnsOranje (@OnsOranje) May 30, 2025

