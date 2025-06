‘Hato is een matige linksback, ook centraal niet sterk’

is tijdens het Ziggo Sport-programma Rondo flink bekritiseerd door Henk ten Cate en Marco van Basten. Ten Cate vindt de talentvolle Ajax-verdediger een ‘matige linksback’, die hij liever in het centrum zou zien, maar Van Basten vindt de negentienjarige speler ook centraal achterin ‘niet sterk’.

Hato is genomineerd voor de Golden Boy award, zo bleek donderdag. In de lijst met de grootste talenten van Europa die gerangschikt is op de kans die de spelers onder de 21 jaar maken om de award te winnen, staat de Ajacied op nummer tien. Tijdens Rondo vraagt presentator Wytse van der Goot: “Is dat een Golden Boy-waardig talent?”

Farioli kan na Ajax-exit alsnog prestigieuze prijs binnenslepen

Khalid Boulahrouz is lovend: “Als je kijkt naar zijn potentie en kwaliteiten zeker wel. Alleen, als je kijkt naar het seizoen dat ze hebben doorgemaakt…”Boulahrouz kijkt vertwijfeld. “Dan wordt het denk ik lastig om die prijs binnen te slepen. Maar ik vind hem echt geweldig.”

Ten Cate vindt Hato ook een talentvolle speler, maar ziet hem liever als centrale verdediger. “Ik vind het een hele matige linksback”, zegt de oud-trainer van Ajax. “Ja, dat meen ik echt.” Van Basten is het daar niet mee eens: "Ik vind hem als centrale verdediger ook niet sterk. Met name in de opbouw. Als je kijkt hoe Youri Baas daar staat, dat gaat een stuk makkelijker. Die laat Sutalo ook beter spelen."

