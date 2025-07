Feyenoord neemt na 60 wedstrijden afscheid van Milambo

vertrekt bij Feyenoord, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige middenvelder verhuist naar de Premier League, waar hij een contract tot medio 2030 tekent bij Brentford.

Milambo werd al enkele maanden in verband gebracht met een vertrek bij Feyenoord. De jonge aanvallende middenvelder is al sinds januari in beeld bij Brentford, maar de Rotterdammers wilden in eerste instantie niet meewerken aan een transfer. Op aandringen van de twintigjarige rechtspoot is de clubleiding echter toch overstag gegaan. Daarbij was het voor Feyenoord makkelijker Milambo te laten gaan doordat er met Sem Steijn eerder al een nieuwe aanvallende middenvelder was gehaald.

LEES OOK: ‘Ajax, PSV en Feyenoord krijgen Amerikaans toptalent aangeboden’

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels heeft Brentford de komst van Milambo officieel gemaakt. Volgens het Algemeen Dagblad maken The Bees een bedrag van twintig miljoen euro over naar De Kuip, wat middels bonussen nog met vijf miljoen euro kan oplopen. Voor de middenvelder zelf is zijn transfer naar Engeland een droom die uitkomt. Onlangs gaf hij namelijk aan ervan te dromen ooit voor een club in de Premier League te mogen spelen.

LEES OOK: ‘Van Persie breekt belofte en haalt zich ‘soap’ op de hals’

"Ooit zou er een moment komen dat ik de mooiste club van Nederland en mijn vertrouwde omgeving zou verlaten", reageert Milambo op de website van Feyenoord. "Dat moment is nu aangebroken. Graag wil op deze plek dan ook mijn grootste dank uitspreken naar Feyenoord en in het bijzonder richting iedereen binnen de club die bij mijn ontwikkeling als speler en mens betrokken is geweest. Maar even goed naar Het Legioen, dat mij en het team altijd onvoorwaardelijk heeft gesteund."

"De supporters hebben ervoor gezorgd dat elke wedstrijdbeleving uniek is in De Kuip, maar geloof mij: ook daarbuiten.’ ‘Ik heb bij Feyenoord prijzen mogen winnen en heb waanzinnige avonden beleefd in de Champions League vorig seizoen, met de club waardoor ik ben grootgebracht. Niet alleen ik, maar ook mijn familie is Feyenoord eeuwig dankbaar voor alles wat de club voor ons gedaan heeft. Voor mij wacht nu de Premier League. Ik gun Feyenoord het allerbeste en het doet me goed dat de club een mooi bedrag aan mijn transfer overhoudt. Ik hoop dat we elkaar in de toekomst weer tegenkomen. Nogmaals: bedankt voor alles. Aan iedereen", besluit Milambo.

Jongste debutant ooit

Milambo geldt nog altijd als de jongste debutant ooit in het eerste elftal van Feyenoord. Op 12 augustus 2021 liet Arne Slot de middenvelder als invaller binnen de lijnen komen in de 3-0 zege op FC Luzern in de voorronde van de Conference League. Milambo was destijds zestien jaar en 131 dagen. In totaal kwam de jongeling zestig keer in actie namens het eerste elftal van Feyenoord. Daarin scoorde hij acht doelpunten en leverde hij negen assists.

Antoni Milambo moves to @BrentfordFC.



From everyone at Feyenoord: thank you & good luck! ♥ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 3, 2025

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 ‘Hij is té goed, als ik Feyenoord was, zou ik snel betalen’🔗

👉 'Feyenoord bereikt principeakkoord: aanvaller op weg naar De Kuip' 🔗

👉 Feyenoord speelt eerste vijf wedstrijden van nieuwe seizoen ‘thuis’🔗

👉 ‘Feyenoord hoort belangrijke eis van Valencia bij transfer Gasiorowski’🔗

👉 Feyenoord wil miljoen euro betalen voor versoepelde promotieregels beloftenteams🔗