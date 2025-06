Gruwelijke beelden Parijs: jonge vrouwen vrezen voor leven in auto, Geert Wilders reageert

Er duiken steeds meer beelden op van de gruwelijke rellen die zaterdagavond plaatsvonden in Parijs rondom de Champions League-finale van Paris Saint-Germain tegen Internazionale. Viraal op social media gaat een video waarop twee jonge vrouwen doodsangsten uitstaan.

PSG won zaterdag in München met 5-0 van Internazionale en legde daarmee voor het eerst in de clubhistorie beslag op de Champions League. Tijdens en na het duel ging het echter mis in Parijs, waar relschoppers massaal voor onrust zorgden. “Geplunderde winkels, kapot gegooide ramen, inbreuken op de ringweg, verbrande auto’s, vernield straatmeubilair… Parijs werd deze zondagochtend wakker met een kater”, schreef Le Parisien zondagochtend onder meer.

Artikel gaat verder onder video

Ernstige en zorgwekkende geluiden na PSG - Inter: 'Parijs wordt wakker met een kater'

Een man van 23 en een jongen van 17 kwamen om bij de rellen. Verder werden er meer dan 500 arrestaties verricht en volgens een eerste overzicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken raakten minstens 192 mensen gewond.

Twee jonge vrouwen stonden doodsangsten uit toen zij in Parijs in hun auto staande werden gehouden door een groep mensen. Op X circuleert een video waarop te zien is hoe de vrouwen massaal omsingeld worden. De voorruit van de auto is reeds vernield. Verder klinkt er veel gejoel en wordt er van alle kanten op de auto geslagen. Aan het einde van de video wordt de ruit aan de rechter passagierszijde ingeslagen door een omstander.

Op social media wordt vol walging gereageerd op de beelden vanuit Parijs, onder meer door PVV-voorman Geert Wilders. “Onze vrouwen onveilig zoals hier, het zal je dochter maar zijn. Het tuig kent geen grenzen maar onze grenzen staan nog veel te wijd open. Die moeten dicht en snel ook!”, schrijft hij bij de beelden.

Onze vrouwen onveilig zoals hier, het zal je dochter maar zijn. Het tuig kent geen grenzen maar onze grenzen staan nog veel te wijd open. Die moeten dicht en snel ook! #PVV pic.twitter.com/DbufqSJrId — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 1, 2025

➡️ Meer nieuws over de Champions League-finale

👉 Italiaanse media geven Dumfries vergelijkbare cijfers na Champions League-finale 🔗

👉 Van der Vaart ziet 'toneelspeler' toeslaan in CL-finale: 'Zo'n onzin!' 🔗

👉 Van Basten is snoeihard vlak voor CL-finale: 'Echt waardeloos, ronduit idioot' 🔗

👉 Inter rouwt voor CL-finale: iconische oud-voorzitter en -eigenaar Ernesto Pellegrini (84) overleden 🔗

👉 Champions League-finalist haalde 400 euro op in Limburg: ‘Hij schaamde zich niet’ 🔗