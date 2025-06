'Liverpool nadert akkoord en vermorzelt transferrecord uit 2022'

Liverpool heeft volgens Engelse media een verbeterd bod op uitgebracht bij Bayer Leverkusen. The Reds zouden een bedrag van 134 miljoen euro overhebben voor de aanvallende middenvelder, die daarmee in één klap de duurste Liverpool-speler aller tijden zou worden.

De 22-jarige Wirtz werd eerder dit jaar nog gelinkt aan Bayern München, maar de afgelopen maanden werd duidelijk dat Liverpool de beste papieren heeft om de Duitser binnen te hengelen. Leverkusen hanteert echter een forse vraagprijs van maar liefst 150 miljoen euro voor Wirtz. Liverpool heeft volgens The Times nu een verbeterd bod uitgebracht ter hoogte van 100 miljoen pond (omgerekend ruim 118 miljoen euro), dat door bonussen kan oplopen tot 134 miljoen euro.

Mocht Leverkusen akkoord gaan met dat bedrag, dan wordt Wirz de duurste aankoop aller tijden van Liverpool. Sinds de zomer van 2022 is dat record in handen van Darwin Núñez. Liverpool betaalde destijds 85 miljoen euro om de Uruguayaanse aanvaller over te nemen van Benfica. Voor Núñez was Virgil van Dijk de allerduurste aankoop in de clubhistorie: de Nederlander kostte The Reds in 2018 circa 84 miljoen euro.

Update: 'Liverpool en Leverkusen naderen akkoord, transfersom valt nóg hoger uit'

Transferjournalist Florian Plettenberg van Sky Deutschland meldt zaterdagochtend op X dat Liverpool en Leverkusen een akkoord naderen in de onderhandelingen over Wirtz. "Een volledige overeenkomst is nabij nadat een derde bod is uitgebracht. Het totale pakket kan naar verwachting, inclusief bonussen, oplopen naar 150 miljoen euro", aldus Plettenberg. Wirtz kan volgens de journalist volgende week al medisch gekeurd worden door de kampioen van Engeland.

'Wirtz is zo'n speciale speler, alles in het werk stellen om het voor elkaar te krijgen'

FCUpdate sprak eerder deze week met voormalig Liverpool-keeper Sander Westerveld, onder meer over de interesse in Wirtz. Westerveld is dolenthousiast over de Duitser, die hij koste wat kost naar Anfield zou halen. "Sommige spelers, als je die kunt krijgen, dan moet je alles in het werk stellen om dat voor elkaar te krijgen. En Wirtz is zo'n speciale speler. Ik durf nu wel te zeggen: als Liverpool die haalt, dan worden ze volgend jaar weer kampioen", aldus Westerveld.

