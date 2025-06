Nederland - Malta op tv: op deze zender zie je het tweede WK-kwalificatieduel van Oranje

Het Nederlands elftal speelt dinsdag 10 juni de tweede wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het Wereldkampioenschap van 2026. Het duel in de Euroborg in Groningen wordt live uitgezonden op televisie, maar hoe laat en op welke zender?

Hoe laat begint Nederland - Malta?

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Malta in de Euroborg begint dinsdagavond om 20.45 uur.

Op welke zender wordt Nederland - Malta uitgezonden?

De NOS zendt het duel tussen Nederland en Malta uit op NPO3. De voorbeschouwing op het WK-kwalificatieduel is vanaf 20.20 uur te zien.

Hoe staat Malta ervoor in de poule van Oranje?

Artikel gaat verder onder video

Voor Malta is de WK-kwalificatiereeks in maart van dit jaar gestart. Nederland speelde in die interlandperiode de kwartfinales van de Nations League, waarin het uiteindelijk na strafschoppen onderuitging tegen Spanje. Malta, getraind door bondscoach Emilio De Leo, trapte af met een kleine thuisnederlaag tegen Finland. Go Ahead Eagles-uitblinker Oliver Antman tekende op 21 maart voor de enige treffer: 0-1.

Drie dagen later volgde een bezoek aan Polen, waar Malta door twee treffers van Karol Swiderski met 2-0 onderuit ging. Zaterdagavond trof Malta in eigen huis Litouwen en werd het eerste punt van de WK-kwalificatie gepakt. Beide ploegen kwamen namelijk niet tot scoren: 0-0. Door de twee nederlagen en het gelijke spel staat Malta met een punt op de laatste plaats in groep G van de Europese kwalificatie. Het Nederlands elftal vindt zichzelf na de 2-0 overwinning op Finland terug op de derde plaats in de poule, maar heeft slechts één wedstrijd gespeeld.

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Experiment van Koeman lijkt volledig te mislukken bij Oranje 🔗

👉 Algemeen Dagblad is genadeloos: 4,5 voor zwakke schakel Oranje tegen Finland 🔗

👉 Van der Vaart verwacht dat er historie wordt geschreven bij Nederland - Malta 🔗

👉 Reactie Koeman na merkwaardige actie Flekken zegt alles 🔗

👉 Frenkie de Jong openhartig: 'Dat doet zeker nog pijn' 🔗