‘Toptransfer Reijnders dramatisch voor PSV’

De transfer van naar Manchester City betekent mogelijk zeer slecht nieuws voor PSV. AC Milan heeft namelijk op het lijstje staan om de Oranje-international te vervangen, zo weet MilanPress.

Reijnders staat op het punt om AC Milan te verlaten. Eerder deze week werd duidelijk dat de Italianen met Manchester City tot een akkoord zijn gekomen over de toptransfer. De Engelsen zouden een bedrag van zeventig miljoen euro overmaken naar Milaan. Alleen de formaliteiten en medische keuring scheiden Reijnders op dit moment nog van een overstap naar de Premier League.

Een deel van de transfersom van Reijnders wil Milan direct investeren in zijn vervanger, waarvoor de club is uitgekomen bij PSV. Volgens MilanPress is het namelijk zo dat Tillman hoog op het lijstje staat bij de Rossoneri. De Italianen zouden overigens nog geen contact hebben opgenomen met de Nederlandse kampioen over een transfer, maar ze overwegen wel werk van de Amerikaan te maken. De vraagprijs voor Tillman zou tussen de 25 en 30 miljoen euro liggen, terwijl ook Bayer Leverkusen en AS Roma hem in het vizier hebben.

Tillman werd in de zomer van 2023 door Bayern München aan PSV verhuurd, waar hij direct indruk maakte. De aanvallende middenvelder werd in zijn eerste seizoen direct kampioen van Nederland en was een belangrijke spil in het elftal van Peter Bosz. De Eindhovenaren namen hem in de daaropvolgende zomer definitief over en ook dit seizoen bleek Tillman onmisbaar voor PSV, dat opnieuw kampioen werd. In de periode dat de Amerikaan ontbrak met een blessure, was de ploeg van Bosz geen schim van zichzelf.

