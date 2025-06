Tragedie in Frankrijk: man (23) en jongen (17) overleden tijdens festiviteiten na PSG-winst

In Parijs is zaterdagavond een 23-jarige man om het leven gekomen nadat hij op een scooter werd aangereden door een auto. Dat melden verschillende Franse media, waaronder Le Parisien, zondagochtend. Dit gebeurde tijdens de festiviteiten naar aanleiding van de 5-0 overwinning van Paris Saint-Germain op Internazionale in de finale van de Champions League. In Dax, een stad in de zuidwestelijke regio Aquitanië, is een jongen van zeventien neergestoken en in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen.

“Een nacht vol feesten eindigt in een tragedie”, zo schrijft Le Parisien. PSG won zaterdagavond in München voor het eerst in de clubhistorie de cup met de grote oren. De eindzege van de Champions League maakte veel los in Parijs, waar vele duizenden mensen de straat op gingen. “Terwijl er in de nacht van zaterdag op zondag steeds meer vreugdedansen te horen waren na de 5-0 overwinning van PSG op Internazionale, hadden sommige uitingen tragische gevolgen. Volgens informatie van RTL, die wij kunnen bevestigen, is gisteravond een jonge man (23) om het leven gekomen nadat hij op een scooter werd aangereden door een auto in het vijftiende arrondissement van Parijs”, zo klinkt het.

Artikel gaat verder onder video

In Dax, een stad in het departement Landes in de zuidwestelijke regio Aquitanië, ruim zevenhonderd kilometer ten zuidwesten van Parijs, is een jongen van zeventien om het leven gekomen. Volgens Le Parisien gebeurde dit tijdens de ‘viering van de overwinning van PSG in de Champions League-finale’. De krant spreekt van ‘een tragedie die een schaduw werpt over een feestelijke avond’. “In Dax is zaterdagavond een 17-jarige jongen overleden nadat hij minstens één steekwond in de borst had opgelopen. De tiener werd neergestoken tijdens de festiviteiten na de overwinning van PSG op Internazionale”, zo klinkt het. Volgens Le Parisien is het op dit moment nog onbekend wat zich precies heeft voorgedaan.

De jongen zou in ernstige toestand naar het ziekenhuis in Dax zijn gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden aan zijn verwondingen. De krant schrijft zondagmorgen dat de daders nog op de vlucht zijn.

Onrustige nacht in Parijs

Eerder op de zondagmorgen klonken er al ernstige en zorgwekkende geluiden uit Parijs. Uit het politierapport dat Le Parisien op dat moment tot de beschikking had, bleek dat er 294 arrestaties waren verricht. Dat aantal blijkt nu nog véél hoger te liggen. “De nacht was erg onrustig, vooral in Parijs. De Parijse politieprefectuur meldde dat er ongeveer 500 arrestaties zijn verricht in de hoofdstad en de buitenwijken, vooral wegens ‘het bezit van vuurwerk en brandbare producten’”, zo schrijft de krant.

Volgens een eerste overzicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken raakten 192 mensen gewond.

Update 12.37 uur: overleden man in Parijs was 23

Het Openbaar Ministerie heeft zondag meer informatie gegeven over het dodelijke ongeluk in Parijs. De bestuurder van de scooter die werd geraakt door een auto was geen 20 - zoals Franse media in eerste instantie meldden - maar 23 jaar jong. “De 23-jarige scooterbestuurder werd aangereden door een auto met PSG-supporters die met hoge snelheid reden. Volgens het Openbaar Ministerie van Parijs vond het dodelijke ongeval plaats in het zevende arrondissement van de hoofdstad. De 19-jarige bestuurder van het voertuig is door de politie aangehouden. De uitgevoerde alcohol- en drugstesten waren negatief”, zo klinkt het op de website van Franceinfo.

🔴 Un drame qui endeuille une soirée de fête.



À Dax, dans les Landes, un garçon de 17 ans est mort après avoir reçu au moins un coup de couteau dans la poitrine hier soir.



Le ou les auteurs sont en fuitehttps://t.co/ZYq24rTDi6 — Le Parisien (@le_Parisien) June 1, 2025

➡️ Meer nieuws over de Champions League-finale

👉 Italiaanse media geven Dumfries vergelijkbare cijfers na Champions League-finale 🔗

👉 Van der Vaart ziet 'toneelspeler' toeslaan in CL-finale: 'Zo'n onzin!' 🔗

👉 Van Basten is snoeihard vlak voor CL-finale: 'Echt waardeloos, ronduit idioot' 🔗

👉 Inter rouwt voor CL-finale: iconische oud-voorzitter en -eigenaar Ernesto Pellegrini (84) overleden 🔗

👉 Champions League-finalist haalde 400 euro op in Limburg: ‘Hij schaamde zich niet’ 🔗