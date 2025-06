Van Hanegem komt met heel ander geluid over CL-zege PSG: 'Onzin'

Hoewel Paris Saint-Germain zaterdag met een jong elftal én met groot machtsvertoon voor het eerst in de clubhistorie de Champions League won, hoeven we volgens Willem van Hanegem niet bang te zijn dat de Franse club de komende jaren zal gaan domineren in het miljardenbal. In zijn column in het Algemeen Dagblad noemt het Feyenoord-icoon het 'onzin' dat PSG nu als 'onverslaanbaar' wordt gezien.

PSG rekende in een zeer eenzijdige finale in München met nooit eerder vertoonde cijfers af met Internazionale. De Fransen wonnen onder aanvoering van toptalent Désiré Doué met maar liefst 5-0 van de Nerazzurri. Dat deed de ploeg van trainer Luis Enrique bovendien met een basiselftal van gemiddeld 25 jaar oud. Van Hanegem stelt in zijn column dat het duidelijk is dat PSG de 'cup met de grote oren' terecht heeft gewonnen, maar volgens De Kromme is dat vooral te wijten aan het spel van de tegenstander in de finale. "Inter heeft alles achteruit en breed gespeeld. En als je, zoals bij het snelle eerste doelpunt, je laat ringeloren door een loopactie van Désiré Doué terwijl je daar met acht spelers staat, dan gaat er iets niet goed."

"Er zullen mensen zijn die zeggen dat PSG simpelweg te goed is, maar dat is natuurlijk niet zo", vervolgt Van Hanegem. "Ze hebben een geweldig elftal, ze stralen uit dat ze het ontzettend leuk vinden om zo te spelen, maar Liverpool op Anfield, Arsenal in Parijs en vooral Aston Villa in Birmingham kregen toch ook kansen tegen die ploeg? Sterker nog, Aston Villa had ze echt kunnen uitschakelen. Dus dat Inter zo kansloos was, lag toch echt aan die ploeg zelf."

Wie PSG nu als onverslaanbaar ziet, zit er volgens Van Hanegem dan ook helemaal naast. De oud-middenvelder stipt aan dat hetzelfde werd gezegd over Manchester City na de komst van Erling Haaland ("Nou, ze verloren dit seizoen zo'n beetje van iedereen") en dat over Real Madrid ook vergelijkbare teksten klonken toen Kylian Mbappé transfervrij overkwam van (nota bene) PSG. "Madrid was al zo goed, met hem erbij was het onbegonnen werk voor de concurrentie", omschrijft Van Hanegem. "Dat viel achteraf ook wel mee, toch?"

