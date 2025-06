Verontwaardiging om Speler van het Toernooi in de Champions League: ‘Hij is bestolen!’

is een dag na het winnen van de Champions League met Paris Saint-Germain door de UEFA verkozen tot Speler van het Toernooi. Die uitverkiezing wordt echter niet door iedereen terecht gevonden.

Dembélé legde zaterdagavond met PSG beslag op de Champions League. De Franse grootmacht won in München met 5-0 van Internazionale. Dembélé was een van de uitblinkers en droeg met twee assists bij aan de doelpuntenproductie van de Parijzenaren.

Dembélé was het afgelopen Champions League-seizoen in vijftien wedstrijden in totaal goed voor acht doelpunten en zes assists. De Franse aanvaller scoorde in de competitiefase tegen Manchester City (één keer) en VfB Stuttgart (drie keer), in zestiende finales tegen Stade Brest (twee keer), in de achtste finales tegen Liverpool (één keer) en in de halve finales tegen Arsenal (één keer). Zijn assists kwamen in de competitiefase tegen Atlético Madrid (één), in de kwartfinales tegen Aston Villa (twee), in de halve finales tegen Arsenal (één) en dus in de finale tegen Inter (twee).

Niet iedereen kan zich vinden in de uitverkiezing van Dembélé. Op X werpt het toonaangevende voetbalaccount The Touchline | Football Coverage (1,2 miljoen volgers) de vraag op of Barcelona-ster Raphina ‘bestolen is’ van de award. Het account wijst op de verbluffende cijfers van de Braziliaanse buitenspeler in het afgelopen Champions League seizoen. The Touchline | Football Coverage krijgt veel bijval van andere voetballiefhebbers die vinden dat de uitverkiezing aan Raphina toekwam, al zijn er ook zeker mensen die de individuele onderscheiding voor Dembélé verdiend vinden.

Has Raphinha been robbed of the Champions League Player of the Season award? 🇧🇷🤔



• CL topscorer (13)

• CL top assister (8)

• CL most G/A (21)

• CL most big chances created (13)

• CL most chances created (38) pic.twitter.com/SNUq0trvi9 — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) June 1, 2025

Raphina was in veertien Champions League-duels dit seizoen goed voor dertien goals en negen assists. Daarmee kroonde hij zich tot topscorer van het toernooi én was hij de meest productieve assistgever. Raphina scoorde in de competitiefase tegen Young Boys (één keer), Bayern München (drie keer), Rode Ster Belgrado (één keer), Borussia Dortmund (één keer) en Benfica (twee keer), in de achtste finales tegen Benfica (drie keer), in de kwartfinales tegen Borussia Dortmund (één keer) en in de halve finales tegen Inter (één keer). Zijn assists kwamen in de competitiefase tegen Young Boys (één), Rode Ster Belgrado (één), Atalanta (twee), in de achtste finales tegen Benfica (één), in de kwartfinales tegen Borussia Dortmund (twee) en in de halve finales tegen Inter (twee).

Raphina maakt overigens wel deel uit van het Elftal van het Jaar in de Champions League zoals door de UEFA opgesteld.

👕🙌 UEFA's Technical Observer Group has selected its 2024/25 UEFA Champions League Team of the Season...#UCL pic.twitter.com/sxWvBWwISk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2025

Ousmane Dembélé is terecht uitgeroepen tot Speler van het Toernooi Laden... 29.5% Eens 63.9% Oneens, Raphina had de uitverkiezing verdiend 6.6% Oneens, een andere speler had de uitverkiezing verdiend 61 stemmen

