Mbappé twijfelt niet en laat snel na Champions League-finale van zich horen

De zinderende overwinning van Paris Saint-Germain op Internazionale in de finale van de Champions League is natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgegaan. In het eerste jaar na het vertrek van de Franse superster, legde de formatie van coach Luis Enrique dankzij een 5-0 zege voor het eerst in de clubhistorie beslag op de cup met de grote oren. Mbappé kon niet anders en liet snel na het laatste fluitsignaal al van zich horen.

De eindzege van de Champions League stond de afgelopen jaren met stipt op één op de wensenlijst van PSG. De club liet er in de transferwindows geen misverstand over bestaan en trok flink de portemonnee om de selectie ‘Champions League-waardig’ te maken. Zo telde PSG in de zomer van 2018 liefst 180 miljoen euro neer voor de komst van Mbappé. De aanvaller speelde in het jaar ervoor al op huurbasis voor de Parijzenaren, alvorens definitief de overstap te maken van AS Monaco. Na het winnen van het WK in Rusland met Frankrijk had ook Mbappé een duidelijk doel voor ogen: de Champions League winnen.

Maar het mocht niet zo zijn voor de Franse ster. In 2020 haalde PSG al de finale, maar daarin moest het z’n meerdere erkennen in Bayern München. Vorig jaar ging het voor PSG en Mbappé in de halve finale pijnlijk mis tegen Borussia Dortmund. Zo slaagde Mbappé er, ondanks acht doelpunten in twaalf wedstrijden, opnieuw niet in zijn ploeg naar het gewenste succes te leiden. Mbappé kwam uiteindelijk tot 64 Champions League-wedstrijden voor PSG, waarin hij 42 keer scoorde en 25 keer als aangever fungeerde. Maar de hoofdprijs leverden deze statistieken niet op.

Mbappé koos vorig jaar eieren voor zijn geld en vertrok transfervrij naar Real Madrid. Met de Franse superster in de gelederen gold de recordwinnaar als absolute topfavoriet voor een nieuwe eindzege, maar het Europese avontuur van Real werd een fiasco. Dat eindigde in de kwartfinale met twee pijnlijke nederlagen tegen Arsenal. Na de 3-0 in Noord-Londen ging Real Madrid op eigen veld met 1-2 onderuit. Wat het extra pijnlijk maakte voor Mbappé, is dat Arsenal in de volgende ronde z’n meerdere moest erkennen in zijn oude club PSG. De Parijzenaren denderden door de knock-outfase heen, resulterend in een voetbalshow tegen Internazionale, die hen eindelijk de cup met de grote oren opleverde.

Mbappé laat van zich horen

Zónder Mbappé is het PSG dus wél gelukt. Van jaloezie is - op social media tenminste - geen sprake. Mbappé liet al snel na het laatste fluitsignaal in München van zich horen. “De grote dag is eindelijk aangebroken. De overwinning, en wel in de stijl van de club. Gefeliciteerd PSG”, zo schrijft Mbappé op zijn Instagram Stories. De blijdschap bij Mbappé blijkt ook wel uit een reactie op de post van Ousmane Dembélé, de grote uitblinker bij PSG. Mbappé reageert met liefst zes hartjes op het bericht van zijn landgenoot, die door het dolle heen is. “Het is geen droom meer… Kampioenen van Europa! Samen geschiedenis schrijven. GO PARIJS!!!”, zo klinkt het.

© Instagram: k.mbappe/Realtimes

