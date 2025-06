Ruud Gullit komt met onthutsende reactie op vreselijke rellen in Parijs

In het televisieprogramma Humberto Op Zondag gaat het zondag over de rellen in Parijs rondom de Champions League-finale van zaterdagavond tussen Paris Saint-Germain en Internazionale. Ruud Gullit is aanwezig in het RTL-programma en komt met een opmerkelijk geluid over de vreselijke gebeurtenissen in de Franse hoofdstad.

PSG won zaterdag in München met 5-0 van Internazionale en legde daarmee voor het eerst in de clubhistorie beslag op de Champions League. Tijdens en na het duel ging het echter mis in Parijs, waar relschoppers massaal voor onrust zorgden. “Geplunderde winkels, kapot gegooide ramen, inbreuken op de ringweg, verbrande auto’s, vernield straatmeubilair… Parijs werd deze zondagochtend wakker met een kater”, schreef Le Parisien zondagochtend onder meer.

Een man van 23 en een jongen van 17 kwamen om bij de rellen. Verder werden er meer dan 500 arrestaties verricht en volgens een eerste overzicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken raakten minstens 192 mensen gewond. Viraal op social media ging een video waarop twee jonge vrouwen in een auto doodsangsten uitstaan, waar zelfs PVV-voorman Geert Wilders via X op reageerde.

Beelden van de rellen worden zondagavond getoond in Humberto Op Zondag. “Dit heeft ook een reden”, begint Gullit zijn betoog over de gebeurtenissen van zaterdag in en rondom Parijs. “Als je kijkt naar de arme buitenwijken: daar worden de mensen weggestopt. Die mensen worden niet voor vol aangekeken, dus die mensen zijn constant boos. Als er maar iets is waardoor ze in opstand komen, dan is het daar. Dat weten ze ook. Dat gebeurt in heel veel grote steden. Heel veel maatschappelijke frustratie. Die mensen worden niet voor vol aangezien.”

Gullit veroordeelt de situatie in Parijs niet. Presentator Humberto Tan probeert de oud-voetballer tegengas te bieden: “Aan de andere kant: dit wil je ook niet. Je hebt een hele mooie aanleiding: voor het eerst in jaren een Franse club die de Champions League wint. En dan dit als uitvloeisel. Dat kan toch niet?”, vraagt Tan.

Gullit reageert: “Nou, ja… Ja, dat is ook treurig. Ik denk dat die jongens van Paris Saint-Germain natuurlijk heel teleurgesteld zullen zijn.” De oud-voetballer en analist wil echter niet meer woorden vuil maken aan de situatie in Parijs en gaat vervolgens meteen over tot een ander onderwerp: “Ik was persoonlijk heel blij voor Nasser Al-Khelaïfi, de eigenaar. Dat is ook mijn baas bij beIN Sports (waar Gullit als analist voor werkzaam is, red). Hij heeft heel veel dingen over zich heen gekregen, maar uiteindelijk is het hem toch gelukt.”

