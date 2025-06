Vermoedelijke opstelling Jong Oranje: Reiziger schuift in achterhoede én middenveld

Jong Oranje treedt woensdagavond in de allesbeslissende laatste groepswedstrijd van het EK Onder 21 aan tegen Jong Oekraïne. De ploeg van Michael Reiziger heeft na de duels met Finland en Denemarken slechts een punt, dus moet er worden gewonnen om kans te maken op de volgende ronde. Dat zal Jong Oranje naar verwachting doen met een wijziging in het elftal.

Achterin voert Reiziger naar verwachting een wijziging door. Waarschijnlijk wordt Ryan Flamingo vanuit de achterhoede doorgeschoven naar het middenveld, om daar wat meer zekerheid in te bouwen. Dat gaat ten koste van Anass Salah-Eddine. De plek naast Jorrel Hato in het hart van de verdediging zal in dat geval naar verwachting worden overgenomen door Rav van den Berg. Flamingo zal dan de meest verdedigende middenvelder zijn naast Kenneth Taylor en Luciano Valente.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Gouden generatie: waar zijn de Jong Oranje-spelers van 2021 nu?

De bekritiseerde Ian Maatsen kan waarschijnlijk wel op een basisplaats kan rekenen. De linksback was in de eerste twee duels al bij drie tegentreffers betrokken, waarna hij stevig werd aangepakt. Toch houdt Reiziger vermoedelijk wel vast aan de verdediger van Aston Villa, die normaal gesproken een van de sterkhouders zou moeten zijn.

LEES OOK: Nederlandse media hebben maar één vraag voor Reiziger na blamage tegen Denemarken

Wie ook veel kritiek kreeg na de nederlaag tegen Denemarken (1-2), was Noah Ohio. De spits kreeg de nodige grote kansen, maar wist de bal niet in het net te krijgen. Toch houdt Reiziger vermoedelijk vast aan dezelfde namen in de voorhoede als tegen Denemarken. Dat betekent dat Ohio zal worden geflankeerd door Ernest Poku en Ruben van Bommel.

Vermoedelijke opstelling Jong Oranje

Roefs; Rensch, Van den Berg, Hato, Maatsen; Flamingo, Taylor, Valente; Poku, Ohio, Van Bommel.

➡️ Meer nieuws over Jong Oranje

👉 Ajax-speler zit in ‘negatieve sleur’ bij Jong Oranje🔗

👉 Kieft fileert Reiziger: ‘Die keuze getuigt van angst’ 🔗

👉 Voormalig Ajax-doelwit valt door de mand bij Jong Oranje: 'Werkelijk ongelooflijk' 🔗

👉 Janssen hard voor 'huppelende' Jong Oranje-international 🔗

👉 Jong Oranje-ploeggenoot raadde Valente al vroeg aan bij zijn club: ‘Nu is hij te duur’ 🔗