PSV-expert maakt zich zorgen: 'Er moet nog echt heel veel gebeuren'

gaat snel zijn handtekening zetten onder een nieuw contract bij PSV. Ondanks dat positieve nieuws maakt clubwatcher Rik Elfrink zich een beetje zorgen om de Eindhovenaren: 'Er moet nog echt heel veel gebeuren'.

Perisic blijft nog twee jaar bij PSV en dat is een grote slag, weet ook Elfrink. "Het behoud van Perisic was voor deze zomer misschien wel de belangrijkste opdracht voor technisch directeur Earnest Stewart en daarin is hij in ieder geval geslaagd." Perisic overlegde donderdag lang over een nieuw contract, maar uiteindelijk kwam er witte rook. Zijn contractvoorwaarden zijn goed en Perisic kan zich met een grote kans op speeltijd warmspelen voor het WK van 2026.

Artikel gaat verder onder video

Guus Til verlengde deze week ook bij PSV: een grote slag voor Stewart. Daartegenover staat wel dat Noa Lang en Malik Tillman best kunnen vertrekken deze zomer. "Dan moet de club vol aan de bak voor kwalitatief goede vervangers", stelt Elfrink. Oud-AZ'er Jesper Karlsson is niet in beeld, maar Gustavo Hamer wordt door de PSV-directie wel als een interessante optie gezien. De Championship-revelatie zou zelf ook terug naar Nederland willen.

LEES OOK: Perisic geeft jawoord in pizzarestaurant Hout en tekent tot 2027

Er zijn recentelijk geen ontwikkelingen in de casus-Luuk de Jong, maar Elfrink verwacht dat PSV 'snel een beslissing hoort'. Het probleemkindje van de landskampioen is echter de defensie. "De club was daar zo voortvarend mee begonnen, met de aanwinst van doelman Nick Olij (Sparta). Op dit moment zijn Ryan Flamingo, Adamo Nagalo, Armando Obispo, Mauro Júnior en Sergiño Dest de enige echte verdedigers in de selectie. Elfrink deelt een update over mogelijke toekomstige transfers. "De transfer van Nobel Mendy (centrale verdediger, jeugd Real Betis, red.) is een zaak van lange adem aan het worden, zoveel is duidelijk. Er waren de afgelopen weken allerlei documenten en juridisch advies nodig om hem in Nederland aan het werk te kunnen krijgen, terwijl de deal met Real Betis en hemzelf mondeling allang rond is. Ook aan het binnenhalen van keeper Daniel Peretz (doelman, Bayern München, red.) en verdediger Marvin Young (verdediger, Sparta, red.) wordt nog altijd gewerkt."

➡️ Meer PSV nieuws

👉 ‘PSV ziet opvolger Lang in Noorwegen’🔗

👉 Transferjournalist onthult nieuwe gegadigden voor PSV-spits Ricardo Pepi🔗

👉 'PSV bereikt persoonlijk akkoord, maar stuit op té hoge vraagprijs' 🔗

👉 Bosz staat voor hels dilemma bij PSV 🔗

👉 ‘Guus Til in beeld bij Italiaanse topclub en Premier League'🔗