'Ajax kan peperdure Mislintat-miskoop slijten in Argentinië'

Ajax wordt deze zomer mogelijk definitief verlost van Gaston Ávila. De 23-jarige linksback mag zich verheugen op de belangstelling van Rosario Central uit Argentinië, waar hij al eerder speelde. Dat meldt het Argentijnse TyC Sports.

Ávila (23) was in de wilde transferzomer van 2023 één van de twaalf aankopen die door toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar Ajax werden gehaald. De Amsterdammers telden maar liefst 12,5 miljoen euro neer om de verdediger over te nemen van het Belgische Royal Antwerp FC. Een succes zou Ávila in Amsterdam echter niet worden. In zijn debuutjaar speelde Ávila, mede door een blessure, slechts acht wedstrijden voor Ajax. Vorig jaar liep de Argentijnse linksachter een zware knieblessure op, waardoor hij lang uit de roulatie was. Op 2 januari van dit jaar meldde Ávila zich voor het eerst weer bij de training van de A-selectie van Francesco Farioli, maar van een rentree bij Ajax kwam het niet.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax heeft vijfjarig contract klaarliggen: 'Dat was even slikken, want ik ben een Feyenoorder'

Aan het begin van dit kalenderjaar werd Ávila tot het einde van 2025 verhuurd aan de Braziliaanse club Fortaleza, dat een optie tot koop bedong. Het is niet duidelijk of de Brazilianen deze willen lichten, aangezien de verdediger, mede door blessureleed, ook geen vaste waarde is in Brazilië.

LEES OOK: ‘Daardoor kan Taylor twijfelen over vertrek bij Ajax’

Mogelijk wordt Ajax toch definitief verlost van Ávila aangezien Rosario Central, een van de oude clubs van de Argentijn, wel open zou staan voor een terugkeer. "Ze hebben de onderhandelingen geopend", klinkt het in TyC Sports. "Ze hebben Fortaleza benaderd om de resterende maanden van zijn huurcontract te beëindigen. Daarna zullen ze een akkoord met Ajax moeten bereiken over een transfer." Begin vorige maand werd Ávila ook al gelinkt aan een terugkeer bij Boca Juniors.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Farioli wil weggestuurde Ajacied meenemen naar Porto'🔗

👉 Algemeen Dagblad benoemt grote uitblinker bij Ajax in eerste wedstrijd🔗

👉 'Topclub ziet eerste bod van 58 miljoen op oud-Ajacied Kudus afgewezen worden'🔗

👉 Fabrizio Romano komt met opvallend nieuws over Ajax-spits Brian Brobbey🔗

👉 ‘Ajax laat volgende 'banneling' naar Duitsland vertrekken' 🔗