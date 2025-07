‘Ajax kan Sosa slijten in Premier League’

De volgende bestemming van de overbodige Ajacied kan zomaar eens de Premier League zijn. Crystal Palace is volgens Voetbal International namelijk in gesprek met de Kroatische linksback.

De Telegraaf onthulde een week geleden dat technisch directeur Alex Kroes duidelijk heeft gemaakt dat zeven spelers, Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter en Branco van den Boomen worden verwezen naar ‘kleedkamer 2’ en op zoek mogen naar een nieuwe club. Uit latere berichtgeving bleek dat ook Sivert Mannsverk bij die groep zou behoren.

Voor Sosa lijkt zich met Crystal Palace een nieuwe club aan te dienen. Eerder vertelde zijn zaakwaarnemer Peter de Waal bij de NOS: “Natuurlijk wil hij weg. Hij wil voetballen, niet op de tribune zitten. En volgend jaar zomer komt er weer een WK aan, daar wil hij bij zijn met Kroatië." De Engelse bekerwinnaar zou na het vertrek van Ben Chilwell wel oren hebben naar Sosa, die volgens VI meerdere opties heeft.

De 27-jarige Kroaat is de derde van de lijst van ‘bannelingen’ die in korte tijd aan een concreet vertrek wordt gelinkt. Hlynsson is hard op weg naar FC Twente, terwijl Rasmussen lijkt te vertrekken naar Fortuna Düsseldorf in de tweede Bundesliga.

