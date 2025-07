Farioli mikt bij FC Porto opnieuw op Ajax-hereniging

Na zijn komst naar FC Porto heeft Francesco Farioli meerdere spelers aangedragen bij de clubleiding, waarvan meerdere met wie hij eerder samenwerkte bij Ajax. Volgens het Italiaanse Tuttosport is er daar ook een van.

Farioli vertrok aan het einde van zijn eerste seizoen bij Ajax, na het mislopen van de landstitel. Enkele weken later werd hij gepresenteerd bij zijn nieuwe club, FC Porto. In de Portugese havenstad zou de Italiaan naar verluidt verschillende spelers hebben aangedragen bij de clubleiding.

Farioli pitchte de namen van spelers met wie hij bij Ajax samenwerkte, waaronder Kenneth Taylor en Josip Sutalo. Ook Jordan Henderson zou zijn voorgelegd, maar de Engelsman verkoos een terugkeer naar de Premier League met Brentford. Ook Pablo Rosario, met wie Farioli bij OGC Nice samenwerkte, werd onlangs in verband gebracht met een overstap naar Porto.

Aan dat lijstje kan nu ook Rugani worden toegevoegd, aldus Tuttosport. Farioli was volgens de Turijnse krant enthousiast over de prestaties van de centrale verdediger van Ajax, die na zijn huurovereenkomst is teruggekeerd bij Juventus. De Oude Dame zou Rugani wel willen behouden, maar ook Genoa en Sassuolo vinden de dertigjarige Italiaan ‘interessant’.

