'Cristiano Ronaldo wil toptransfer bekokstoven maar krijgt concurrentie van PSG'

Paris Saint-Germain heeft contact opgenomen met Real Madrid-ster , zo weet ESPN Brasil. De Champions League-winnaar wil de interesse alvast kenbaar maken nu Real Madrid openstaat voor een vertrek van de aanvaller.

Eerder deze week meldde The Athletic dat Real Madrid een verkoop van Rodrygo overweegt. Naar verluidt had Carlo Ancelotti al zijn twijfels bij de Braziliaan, maar ook nieuwe trainer Xabi Alonso zou niet overtuigd zijn. PSG ziet zijn kans schoon en heeft contact opgenomen met de 24-jarige rechtsbuiten.

PSG moet rekening houden met concurrentie. Eerder werd Arsenal al in verband gebracht met Rodrygo, terwijl zondag ook de naam van Al-Nassr viel. Sterspeler Cristiano Ronaldo, die een flinke vinger in de pap heeft wat betreft het transferbeleid, zou intern aandringen op de komst van Rodrygo.

In de internationale pers wordt een transfersom van circa 85 miljoen euro mogelijk geacht voor Rodrygo, die onder Alonso op weinig speeltijd kan rekenen. In vijf duels op het WK voor clubs zat hij tweemaal de hele wedstrijd op de bank en viel hij twee keer in. In de eerste wedstrijd tegen Al-Hilal begon hij in de basis en werd hij na 65 minuten gewisseld.

