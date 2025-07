Crystal Palace krijgt gigantische domper te verwerken

Crystal Palace mag dit jaar niet uitkomen in de Europa League. The Eagles plaatsten zich voor het toernooi door de FA Cup te winnen, maar vanwege het feit dat een belangrijke aandeelhouder van de club ook een meerderheidsbelang heeft in Olympique Lyon, wordt de nieuwe werkgever van door de UEFA teruggezet naar de Conference League.

Crystal Palace verraste vriend en vijand door in de finale van de FA Cup te winnen van Manchester City. Eberechi Eze maakte het enige doelpunt in de eindstrijd en zorgde voor een seizoen zonder prijzen voor de tegenstanders uit Manchester. Onderweg naar de finale werden onder andere Aston Villa en Fulham verslagen.

Met de overwinning in de FA Cup plaatste de club uit Londen zich voor de Europa League, maar deelname is bijna definitief van de baan, Crystal Palace in naar verluidt gaat Crystal Palace de beslissing aanvechten bij het CAS. De Amerikaanse zakenman John Textor heeft een groot minderheidsaandeel van de club in bezit, maar is ook deels eigenaar van Olympique Lyon. Van de UEFA-regels mogen niet allebei de ploegen deelnemen aan hetzelfde toernooi.

Volgens diezelfde regels krijgt de club die in de eigen competitie het hoogst is geëindigd voorrang. Crystal Palace werd twaalfde in de Premier League, terwijl Lyon zesde werd in de Ligue 1. Nottingham Forest, dat eigenlijk deel zou nemen aan de Conference League, neemt de plaats van Crystal Palace in het tweede Europese toernooi in.

