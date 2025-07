Feyenoord kent eerste horde op weg naar competitiefase Champions League

Feyenoord is bij de loting van de derde voorronde van de Champions League gekoppeld aan Fenerbahçe. De club van trainer Robin van Persie begint op dinsdag 5 of woensdag 6 augustus met een thuiswedstrijd aan het tweeluik. Een week later, op dinsdag 12 augustus, staat de return in Turkije op het programma.

Feyenoord eindigde afgelopen seizoen als derde in de Eredivisie en dwong daarmee een plaats af in de derde voorronde van de Champions League. De Rotterdammers genoten tijdens de loting, die werd verricht in het Zwitserse Nyon, een geplaatste status. Daarmee zou Feyenoord dus sowieso een ongeplaatste tegenstander treffen.

Artikel gaat verder onder video

De ongeplaatste teams in de niet-kampioenen-route zijn Fenerbahçe, OGC Nice en de winnaars van de tweeluiken SK Brann - Red Bull Salzburg en Viktoria Plzen - Servette FC. Uiteindelijk rolde Fenerbahçe uit de koker voor de manschappen van Van Persie. De heenwedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 5 of woensdag 6 augustus en Feyenoord begint met een wedstrijd in De Kuip. Een week later, op dinsdag 12 augustus, is de return in het Şükrü Saracoğlu Stadion in Istanbul.

Mocht Feyenoord weten af te rekenen met Fenerbahçe, dan wacht de club nog een laatste voorronde om de competitiefase van de Champions League te bereiken. Bij een nederlaag zakken de Rotterdammers af naar de competitiefase van de Europa League.

Weerzien voor Van Persie met zijn oude club

Dat Feyenoord bij de loting is gekoppeld aan Fenerbahçe betekent voor trainer Van Persie ook een weerzien met zijn voormalige club. De oud-spits speelde in zijn actieve carrière als voetballer 2,5 jaar voor de Turkse topclub. In totaal speelde Van Persie 87 wedstrijden voor De Gele Kanaries, waarin hij 36 maal trefzeker was en zeven assists gaf.

De ontmoeting met Fenerbahçe is voor Feyenoord ook om een andere reden nog 'pikant', want de Turkse club wordt getraind door de Portugees José Mourinho. Het wordt voor de Rotterdammers dus ook een weerzien met The Special One. Feyenoord trof Mourinho als coach van AS Roma in de Conference League-finale van het seizoen 2021-2022 (1-0 nederlaag), maar ook in de kwartfinale van de Europa League van het seizoen daarop. Destijds was AS Roma na verlenging te sterk voor de Rotterdammers. Over twee wedstrijden werd het 2-5 voor de Italianen. Na afloop kregen Arne Slot en Mourinho het nog met elkaar aan de stok.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Timber schiet gigantisch in de lach na antwoord Smal op Kids Persconferentie 🔗

👉 Feyenoord bereikt akkoord over Paixão: dit bedrag ontvangen de Rotterdammers 🔗

👉 'Feyenoord komt na blessure Beelen opnieuw uit bij voormalig target' 🔗