‘Feyenoord gaat bieden op voormalig doelwit van Ajax en PSV’

Feyenoord gaat een bod uitbrengen op . Dat meldt de Argentijnse journalist César Luis Merlo. Gómez is een centrale verdediger die uitkomt voor Vélez Sarsfield. Ajax en PSV werden eerder aan de Argentijn gelinkt.

Gómez is 22 jaar en speelde tot nu toe zijn hele carrière voor Vélez Sarsfield in de Argentijnse Primera División. In totaal kwam hij al 125 keer uit voor de club, waarmee hij in 2024 landskampioen werd.

Merlo meldt dat er gesprekken worden gevoerd tussen Feyenoord en de Argentijnse jeugdinternational. Bovendien kan Vélez Sarsfield ‘in de komende dagen’ een formeel bod verwachten van de Rotterdammers

Ajax en PSV

In de zomer van 2023 werd Gómez nog in verband gebracht met Ajax, toen het erop leek dat Josip Sutalo onhaalbaar zou zijn. Sutalo kwam wel naar Amsterdam en Gómez bleef in Buenos Aires. Afgelopen winter opperde Voetbal International de verdediger nog als mogelijke opvolger van Olivier Boscagli bij PSV.

🚨Feyenoord avanza por Valentín Gómez: ya hubo un acercamiento con el futbolista, que dio luz verde para comenzar la negociación.

*️⃣En los próximos días, le harán una oferta formal a Vélez para comprar su pase. pic.twitter.com/0J3UfAZSpU — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 11, 2025

