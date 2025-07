Red Bull Salzburg neemt verrassende beslissing over Gloukh

staat woensdagavond gewoon in de basis tijdens het duel tussen Red Bull Salzburg en SK Brann in de voorronde van de Champions League. Dat is best opvallend te noemen, aangezien de Israëliër eerder leek te ontbreken in de selectie van de Oostenrijkers. Gloukh stond namelijk niet tussen de namen op de website van de UEFA.

Vorige week werd bekend dat Ajax concrete interesse heeft in Gloukh. Inmiddels dis duidelijk dat Ajax naar alle waarschijnlijkheid en bedrag van vijftien miljoen euro neertellen voor de Israëliër, wat kan oplopen naar achttien miljoen euro. Er waren al geruchten dat er een akkoord was tussen Ajax en zijn huidige werkgever Red Bull Salzburg, maar die worden door Johan Inan ontkracht. Uit het laatste interview van Gloukh blijkt echter dat een transfer niet lang op zich kan laten wachten.

Red Bull Salzburg neemt het in het voorportaal van de Champions League in Noorwegen op tegen SK Brann en leken dat te gaan doen zonder Gloukh. Op de website van de UEFA stond de 21-jarige middenvelder niet bij de selectie van de Oostenrijkers, mogelijk vanwege de transferperikelen rondom zijn persoon. Rouven Schröder, sportief directeur van Red Bull Salzburg, kondigde al wel aan dat Gloukh mee zou reizen naar het Scandinavische land.

Zojuist is bekend geworden dat trainer Thomas Letsch gewoon een beroep doet op Gloukh. Via social media maakte Red Bull Salzburg de opstelling van het duel met SK Brann bekend en daarop prijkt gewoon de naam van de Israëlische spelmaker. Letsch liet al weten dat hij het gevoel had dat Gloukh volledig gefocust i op Salzburg en dat hij hem anders niet zou opstellen. Dat Gloukh nu voor Red Bull Salzburg meedoet in de voorronde Champions League heeft geen gevolgen voor een eventuele deelname aan het toernooi met Ajax.

Ajax houdt hart mogelijk vast

Mogelijk zal de technische leiding van Ajax toch wel een klein beetje hun hart vasthouden door met meespelen van Gloukh. Bij de vorige transferperiode liep Raúl Moro, die deze zomer alsnog de overstap maakte naar Amsterdam, op het moment van de onderhandelingen met de recordkampioen een zware blessure op. Daardoor zag Ajax op dat moment van de transfer af.

