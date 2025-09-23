Van Persie geeft verrassing in opstelling prijs en verklaart absentie Ueda en Read

heeft woensdagavond een basisplaats als Feyenoord het in de Europa League opneemt tegen SC Braga, zo bevestigt Robin van Persie op de persconferentie voorafgaand aan het duel. Ook heeft de oefenmeester toegelicht waarom , en er niet bij zijn in Portugal. Casper Tengstedt zal ook in de basis beginnen.

Feyenoord opent woensdagavond de Europa League-campagne op bezoek bij SC Braga. Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd wordt Van Persie vergezeld door Borges. De aanwezige journalisten trekken daaruit de conclusie dat hij aan de aftrap zal verschijnen en leggen dit voor aan de trainer. “Ik laat me ook altijd overhalen door jullie”, zucht Van Persie met een lach op zijn gezicht. “Ik heb net in drie interviews gezegd dat jullie het morgen wel zullen zien. Maar nu vertel ik jullie toch dat Gonçalo morgen in de basis staat. Gefeliciteerd jongens.”

Artikel gaat verder onder video

Borges kwam deze zomer voor zo’n tien miljoen euro over van FC Porto, maar moest het tot dusver doen met twee invalbeurten. Waarom is hij nu wel klaar om aan de aftrap te verschijnen? “Dat is niet voetbaleigen, maar iedere speler die uit een andere cultuur komt, moet je eigenlijk de tijd geven om te wennen”, antwoordt de oefenmeester. “Dat hebben we ondanks de druk van buitenaf wel gedaan. Hij heeft tijd gehad om fitter te worden en te wennen aan onze manier van spelen en werken.” Zo is de manier van trainen onder Van Persie anders dan Borges gewend was. “Daar moest hij aan wennen. Ik heb hem vaak genoeg duidelijk gemaakt dat hij zichzelf niet te veel druk op moest leggen. Morgen krijgt hij de kans in de basis en ik denk dat hij er klaar voor is.”

Ueda, Read en Sauer ontbreken

Wie in ieder geval niet in actie zullen komen, zijn Ueda, Read en Sauer. Het drietal bleef in Rotterdam achter. Bij laatstgenoemde was het plan al dat hij niet mee zou gaan naar Portugal, omdat hij niet helemaal fit is. De andere twee krijgen rust, zo maakt Van Persie duidelijk. “We houden rekening met het schema dat Ayase al heeft gehad, inclusief een wedstrijd en verre tocht met Japan”, legt de trainer uit. “Hij heeft heel veel gespeeld en als je ziet wat hij levert, is hij nu in topvorm en topfit. Dat willen we graag zo houden.” Read keerde onlangs terug van een blessure. “Hij heeft nu zijn eerste negentig minuten gespeeld en is goed op weg richting zijn oude vorm. Maar die willen we nog fitter krijgen.” Later bevestigt Van Persie dat naast Borges ook Tengstedt een basisplaats heeft in Portugal.