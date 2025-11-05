Rob Toussaint, algemeen directeur van Heracles Almelo, heeft geen goed woord over voor de aanval van PEC Zwolle-hooligans op het supporterscafé in Nijverdal. Volgens de directeur van de Eredivisionist waren er kinderen aanwezig in het café, die met de spelersbus van Heracles naar het duel in Almelo zouden gaan.

Heracles Almelo en PEC Zwolle stonden zondagmiddag tegenover elkaar in het Asito Stadion. Waar de bezoekers nog wel goed begonnen en vroeg op 0-1 kwamen, draaide de hekkensluiter het daarna helemaal om. Uiteindelijk eindigde het duel in een 8-2 zege voor Heracles. Een groep supporters van PEC besloot, ondanks het feit dat er in Almelo geen supporters van de bezoekende club aanwezig mochten zijn, toch naar Twente af te reizen. Bij een café in het nabijgelegen Nijverdal, waar een grote groep Heracles-supporters had besloten de wedstrijd te kijken, ging het volledig mis.

Heracles-café vol met kinderen

Toussaint spreekt hier vol afschuw over en rept over een 'bizar verhaal'. "Een inwoner van Nijverdal, die onze club goedgezind is, had de spelersbus van Heracles afgehuurd. Hij had kinderen uitgenodigd om daarin naar die wedstrijd toe te komen. Gewoon een geweldig verhaal. Tot hij dus werd aangevallen door een stel gekken. En dan zeg ik het nog netjes. Het is heel triest”, aldus de Heracles-directeur in de podcast De Bestuurskamer.

Volgens de directeur zouden diverse kinderen met de spelersbus van Heracles naar het Asito stadion gaan, toen meerdere fans van PEC het café met fakkels bestormden. "Zij die het café aanvielen, hadden er lucht van gekregen dat er Heracles-supporters in dat café zouden zitten. Kinderen dus, die met de spelersbus hiernaartoe zouden komen. Hoe kapot wil je het maken…?”, foetert Toussaint.

Toussaint baalt ontzettend van aanval op Heracles-café

Het incident mag dan niet hebben plaatsgevonden in het stadion van Heracles, voelt Toussaint zich toch betrokken. "De burgemeester van Hellendoorn heeft mij opgezocht, we hebben vandaag nog even contact. Ik heb ook al contact gehad met de supporter van ons die dit organiseerde. Die man was hevig ontdaan. Hij is een diehard supporter van ons. Hij staat ook bij de harde kern, maar het is wel iemand die zijn hart op de goede plek heeft zitten en dus met kinderen naar het voetbal wil komen. Dan is dit echt ongelofelijk. Dat doet heel veel pijn en is gewoon klote", besluit hij.