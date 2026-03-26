Het competitiebestuur van de Nederlandse profcompetities heeft aan alle clubs het verzoek gestuurd alleen spelers op te stellen die honderd procent zeker speelgerechtigd zijn, zo meldt De Telegraaf. Daarmee legt de KNVB de verantwoordelijkheid om uit te zoeken of spelers over de juiste werkvergunningen beschikken bij de clubs zelf.

Vorige week maakte NAC Breda bekend dat het een verzoek bij de KNVB had ingediend om het met 6-0 verloren duel bij Go Ahead Eagles over te laten spelen. De Bredanaars stelden namelijk dat er bij de tegenstander een speler had meegedaan die niet speelgerechtigd was. Het ging hier om Dean James, die een jaar geleden de Indonesische nationaliteit nam. Daardoor was het de vraag of zijn Nederlandse paspoort nog geldig was. De KNVB heeft besloten het verzoek van NAC af te wijzen, zo werd eerder deze week duidelijk.

Daarmee is de kous echter nog niet af. Inmiddels heeft de bond namelijk aan alle Nederlandse profclubs het verzoek gestuurd alleen spelers op te stellen die honderd procent zeker speelgerechtigd zijn. Clubs zullen nu dus voor de volgende speelronde in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie moeten onderzoeken of hun spelers de vereiste werkvergunning hebben.

Ondanks de onzekerheid heeft James zondag gewoon gespeeld bij Go Ahead Eagles in de 2-0 nederlaag tegen FC Utrecht. Aan de andere kant kiest FC Emmen ervoor om Tim Geypens, die ook werd genaturaliseerd tot Indonesiër, aan de kant te houden. Deze problemen gelden niet alleen voor spelers met een Indonesisch paspoort; ook over spelers met bijvoorbeeld een Surinaams paspoort bestaan twijfels.

Volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf kan het verzoek van de KNVB leiden tot ‘een ongekende competitievervalsing’. “Dan worden vanaf volgende week allemaal spelers aan de kant gehouden, die tot dan wel steeds mee hebben gedaan.” De verslaggever noemt onder meer Tjaronn Chery, Virgil Misidjan (beiden NEC), Etienne Vaessen (FC Groningen) en Justin Hubner (Fortuna Sittard) als voorbeelden van ‘prominente spelers’ die nu door twijfel over speelgerechtigdheid ineens niet meer mee kunnen doen.