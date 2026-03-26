KNVB waarschuwt clubs: stel alleen spelers op die zeker speelgerechtigd zijn

26 maart 2026, 19:12
Dean James en Jakob Breum vieren een goal bij Go Ahead Eagles - NAC Breda
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Het competitiebestuur van de Nederlandse profcompetities heeft aan alle clubs het verzoek gestuurd alleen spelers op te stellen die honderd procent zeker speelgerechtigd zijn, zo meldt De Telegraaf. Daarmee legt de KNVB de verantwoordelijkheid om uit te zoeken of spelers over de juiste werkvergunningen beschikken bij de clubs zelf.

Vorige week maakte NAC Breda bekend dat het een verzoek bij de KNVB had ingediend om het met 6-0 verloren duel bij Go Ahead Eagles over te laten spelen. De Bredanaars stelden namelijk dat er bij de tegenstander een speler had meegedaan die niet speelgerechtigd was. Het ging hier om Dean James, die een jaar geleden de Indonesische nationaliteit nam. Daardoor was het de vraag of zijn Nederlandse paspoort nog geldig was. De KNVB heeft besloten het verzoek van NAC af te wijzen, zo werd eerder deze week duidelijk.

Daarmee is de kous echter nog niet af. Inmiddels heeft de bond namelijk aan alle Nederlandse profclubs het verzoek gestuurd alleen spelers op te stellen die honderd procent zeker speelgerechtigd zijn. Clubs zullen nu dus voor de volgende speelronde in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie moeten onderzoeken of hun spelers de vereiste werkvergunning hebben.

Ondanks de onzekerheid heeft James zondag gewoon gespeeld bij Go Ahead Eagles in de 2-0 nederlaag tegen FC Utrecht. Aan de andere kant kiest FC Emmen ervoor om Tim Geypens, die ook werd genaturaliseerd tot Indonesiër, aan de kant te houden. Deze problemen gelden niet alleen voor spelers met een Indonesisch paspoort; ook over spelers met bijvoorbeeld een Surinaams paspoort bestaan twijfels.

Volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf kan het verzoek van de KNVB leiden tot ‘een ongekende competitievervalsing’. “Dan worden vanaf volgende week allemaal spelers aan de kant gehouden, die tot dan wel steeds mee hebben gedaan.” De verslaggever noemt onder meer Tjaronn Chery, Virgil Misidjan (beiden NEC), Etienne Vaessen (FC Groningen) en Justin Hubner (Fortuna Sittard) als voorbeelden van ‘prominente spelers’ die nu door twijfel over speelgerechtigdheid ineens niet meer mee kunnen doen.

Lees ook:
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • zo 22 maart, 16:29
  • 22 mrt. 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • zo 22 maart, 15:45
  • 22 mrt. 15:45
  • 16
Anis Hadj Moussa en Ayase Ueda van Feyenoord en Mika Godts en Davy Klaassen van Ajax

Uitgedund Feyenoord en Ajax: dit is dé combi Klassieker-XI

  • zo 22 maart, 08:25
  • 22 mrt. 08:25
  • 9
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.818 Reacties
1.277 Dagen lid
19.586 Likes
Kramer
Wat een zooitje, speelt dit nou alleen in Nederland? Of hebben andere competities hetzelfde op dit moment?

Dean James

Dean James
Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Leeftijd: 25 jaar (30 apr. 2000)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Go Ahead
22
1
2024/2025
Go Ahead
25
2
2023/2024
Go Ahead
7
0
2022/2023
Volendam II
3
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

