IJsselderby bereikt Den Haag: Kamervragen over PEC-supporters

10 april 2026, 05:55
PEC Zwolle-supporters misdragen zich tegen Go Ahead Eagles
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De problemen rondom de IJsselderby zijn donderdag ter sprake gekomen in de Tweede Kamer, zo meldt De Stentor. D66-Kamerlid Mahjoub Mathlouti heeft David van Weel, minister van Justitie en Veiligheid, om een reactie gevraagd.

De IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle van afgelopen zondag werd getekend door problemen met de supporters. Het duel tussen de rivalen moest om 12.15 uur beginnen. Doordat een groep supporters in het uitvak gezichtsbedekking droeg, werd de aftrap uitgesteld. Ook werd er vuurwerk afgestoken en op het veld gegooid. Uiteindelijk is besloten om het hele uitvak te ontruimen, waarna de wedstrijd om 13.52 uur, 97 minuten later dan gepland, toch kon worden begonnen. Uiteindelijk wist Go Ahead Eagles met liefst 5-0 te winnen.

Clubicoon Bram van Polen haalde diezelfde avond nog hard uit naar de supporters van de Zwollenaren en inmiddels hebben de problemen rond de derby ook Den Haag bereikt. Donderdag heeft Kamerlid Mathlouti namelijk vragen hierover gesteld aan minister Van Weel. Deze vragen diende hij schriftelijk in, waardoor deze in principe binnen drie weken worden beantwoord door de betreffende minister.

Mathlouti heeft in totaal negen vragen voorgelegd aan Van Weel. Zo wil hij graag een reactie van de minister, vraagt hij zich af hoe er ondanks de strengere controles toch wanordelijkheden konden ontstaan en welke risico-inschatting voor de wedstrijd is gemaakt.

Alle Kamervragen van Mathlouti over de IJsselderby:

  1. Bent u bekend met de berichtgeving over de wanordelijkheden rond Go Ahead Eagles – PEC Zwolle, waaronder het bericht dat uiteindelijk moest worden ingegrepen door de ME? Wat is uw reactie op het verloop van deze gebeurtenissen?
  2. Hoe kan het dat, ondanks vooraf aangekondigde strengere controles en overleg met supporters, toch wanordelijkheden zijn ontstaan? Waar is het volgens u concreet misgegaan?
  3. Welke risico-inschatting is vooraf gemaakt ten aanzien van deze wedstrijd, en in hoeverre is daarbij rekening gehouden met de specifieke spanningen rond deze derby?
  4. Welke rol heeft het advies van de politie gespeeld in de voorbereiding, en in hoeverre zijn deze adviezen overgenomen door de gemeente mede in het licht van het latere besluit om zonder uitpubliek te spelen?
  5. Kunt u toelichten hoe de voorbereiding en afstemming tussen burgemeester, politie, Openbaar Ministerie, clubs en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) is verlopen, en of er op enig moment daarin is bijgestuurd?
  6. Hoe beoordeelt u het besluitvormingsproces dat heeft geleid tot het uiteindelijk spelen zonder uitpubliek? Had dit besluit, gelet op de beschikbare informatie en risico-inschattingen, eerder genomen kunnen dan wel moeten worden?
  7. Waren de getroffen maatregelen, waaronder toegangscontroles, supportersscheiding en inzet van stewards en politie, naar uw oordeel voldoende en proportioneel gezien het risicoprofiel? Zo nee, waar schoot dit tekort?
  8. Welke concrete lessen trekt u uit dit incident voor de voorbereiding en besluitvorming rond risicowedstrijden, en hoe worden deze vertaald naar structurele verbeteringen en betere verankering van risicobeperking?
  9. Kunt u verklaren hoe vuurwerk en rookbommen ondanks een dubbele fouillering het stadion zijn binnengekomen? Zijn er aanvullende maatregelen of best practices bekend om deze producten nog beter te kunnen weren?

Go Ahead - PEC

Go Ahead Eagles
5 - 0
PEC Zwolle
Gespeeld op 5 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
9
Utrecht
29
10
41
10
Groningen
29
5
41
11
Go Ahead
29
5
35
12
Fortuna
29
-11
35
13
PEC
29
-20
33

