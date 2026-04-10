IJsselderby bereikt Den Haag: Kamervragen over PEC-supporters

De problemen rondom de IJsselderby zijn donderdag ter sprake gekomen in de Tweede Kamer, zo meldt De Stentor. D66-Kamerlid Mahjoub Mathlouti heeft David van Weel, minister van Justitie en Veiligheid, om een reactie gevraagd.

De IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle van afgelopen zondag werd getekend door problemen met de supporters. Het duel tussen de rivalen moest om 12.15 uur beginnen. Doordat een groep supporters in het uitvak gezichtsbedekking droeg, werd de aftrap uitgesteld. Ook werd er vuurwerk afgestoken en op het veld gegooid. Uiteindelijk is besloten om het hele uitvak te ontruimen, waarna de wedstrijd om 13.52 uur, 97 minuten later dan gepland, toch kon worden begonnen. Uiteindelijk wist Go Ahead Eagles met liefst 5-0 te winnen.

Clubicoon Bram van Polen haalde diezelfde avond nog hard uit naar de supporters van de Zwollenaren en inmiddels hebben de problemen rond de derby ook Den Haag bereikt. Donderdag heeft Kamerlid Mathlouti namelijk vragen hierover gesteld aan minister Van Weel. Deze vragen diende hij schriftelijk in, waardoor deze in principe binnen drie weken worden beantwoord door de betreffende minister.

Mathlouti heeft in totaal negen vragen voorgelegd aan Van Weel. Zo wil hij graag een reactie van de minister, vraagt hij zich af hoe er ondanks de strengere controles toch wanordelijkheden konden ontstaan en welke risico-inschatting voor de wedstrijd is gemaakt.

Alle Kamervragen van Mathlouti over de IJsselderby: