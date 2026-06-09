Buitenlandse media zijn keihard voor Oranje: 'Schrijnend'

Buitenlandse media zijn geschrokken van het optreden van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan (2-1). Er wordt geconstateerd dat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman niet in goede vorm toeleeft naar het WK.

Het Nederlands elftal speelde maandag een moeizame wedstrijd in New York tegen Oezbekistan. Na een bizarre slotfase met een rode kaart en een strafschop diep in blessuretijd eindigde het duel in een 2-1 overwinning voor de mannen van Ronald Koeman. Het is een zege voor Oranje, maar zelfvertrouwen tankte het Nederlands elftal niet met deze wedstrijd.

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In het buitenland zien ze dat er kopzorgen zijn voor bondscoach Koeman: 'Een schrijnend gebrek aan efficiëntie', zo is de conclusie van LÉquipe. 'Gezien de expected goals-waarde van 2,91 ontbrak het Nederland aan efficiëntie. De ploeg van Fabio Cannavaro dacht het moeilijkste werk achter de rug te hebben, maar uit de laatste hoekschop van de wedstrijd kreeg Nederland na een overtreding in het strafschopgebied een tweede penalty. Cody Gakpo bleef koel en bezorgde zijn ploeg alsnog de 2-1 overwinning in de 97ste minuut. Ondanks de overwinning werpt de blessure van Bart Verbruggen een schaduw over de avond en zorgt die voor twijfel over zijn beschikbaarheid voor de WK-opener tegen Japan.'

In Spanje richt men zich met name op de personele problemen waar het Nederlands elftal mee te maken krijgt: 'Nederland lijkt maar niet verlost te raken van slecht nieuws', klinkt het bij Mundo Deportivo. 'Nog vóór de wedstrijd tegen Oezbekistan, die de ploeg van Ronald Koeman met 2-1 won dankzij twee strafschoppen van Gakpo, werd bekend dat Arsenal-verdediger Jurriën Timber het WK moet missen en vervangen wordt door Lutsharel Geertruida. Dat was niet de enige tegenvaller van de dag, want tegen de ploeg van Fabio Cannavaro moest ook eerste doelman Bart Verbruggen zich laten vervangen na een nare val toen hij een voorzet probeerde te onderscheppen.'

Het Duitse Kicker ziet dat Oranje kampt met grote problemen: 'WK-vorm uit zicht: Oranje stelt opnieuw teleur tegen Oezbekistan. Nederland liep bijna een verplichte overwinning tegen Oezbekistan mis in de laatste oefenwedstrijd voor het WK. Omdat Nederland in een chaotische slotfase een penalty kreeg, die Gakpo benutte, pakte het uiteindelijk een ietwat geflatteerde overwinning. Tegen de nummer 52 van de wereld. Maar het was allesbehalve een overtuigende prestatie. Nederland begint het WK dus in een ronduit slechte vorm.'