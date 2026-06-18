Real Madrid is een enorm bod op van Bayern München aan het voorbereiden, zo meldt MARCA. De Spaanse topclub zou een bedrag van omstreeks 220 miljoen euro over hebben voor de Franse buitenspeler.

In aanloop naar de presidentsverkiezingen van Real Madrid kondigde Florentino Pérez aan een bod van 150 miljoen euro uit te gaan brengen op een speler van wereldklasse, waarbij hij ontkende dat het om Olise zou gaan. Het bod werd uiteindelijk gedaan op Julián Álvarez van Atlético Madrid, waarna die club De Koninklijke op social media belachelijk maakte.

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Volgens MARCA heeft Pérez zijn zinnen echter wel gezet op de komst van Olise, ondanks dat hij eerder beweerde van niet. Een eenvoudige deal zal dat niet worden. “Als Florentino Pérez een bod wil doen, wat tot nu toe niet is gebeurd, kan hij zich de moeite besparen”, liet Bayern-voorzitter Herbert Hainer onlangs weten. Het lijkt er daardoor sterk op dat Olise een stuk meer dan 150 miljoen euro moet kosten.

De Spaanse sportkrant stelt dat Real Madrid bereid is om een hoger bod op Olise uit te brengen. MARCA spreekt over een verhoogd bod van meer dan 200 miljoen euro, met een maximum van rond de 220 miljoen euro. Mochten de Madrilenen erin slagen om Olise voor dat bedrag los te weken, wordt het eigen transferrecord verpulverd. Real Madrid betaalde in de zomer van 2023 een bedrag van 127 miljoen euro aan Borussia Dortmund voor Jude Bellingham. Ook het wereldrecord, momenteel in handen van Neymar, is in dat geval niet veilig. De Braziliaan verkaste in de zomer van 2017 namelijk voor liefst 222 miljoen euro van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain.