WK-wekdienst 16 juni: dit heb je vannacht gemist

Tijdens het grootste Wereldkampioenschap voetbal aller tijden worden tientallen wedstrijden afgewerkt terwijl heel Nederland op één oor ligt. Daarom komt FCUpdate gedurende het toernooi elke ochtend met de WK-wekdienst, waarmee je in één oogopslag ziet wat je in de voorgaande nacht gemist hebt. Dit is wat er gebeurde in de vroege uurtjes van dinsdag 16 juni.

Teleurstellende start voor Uruguay

Na het puntenverlies van Spanje tegen Kaapverdië (0-0) lag de koppositie in Groep H voor het grijpen, maar Uruguay kon de favorietenrol tegen Saoedi-Arabië ook niet waarmaken (1-1). Nadat Abdulelah Al-Amri de score opende voor Saoedi-Arabië, zorgde Maximiliano Araújo in de slotfase voor de Uruguayaanse gelijkmaker.

Voetbalgevecht Iran - Nieuw-Zeeland

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Het werd door critici van het nieuwe WK-format weleens genoemd als een van de voorbeeldwedstrijden die de afgenomen kwaliteit zou symboliseren. Maar Iran – Nieuw-Zeeland verveelde vannacht geen moment. Het duel, dat om 03.00 uur begon, ging op en neer; tot tweemaal toe kwam Iran terug van een achterstand. Het werd zodoende 2-2. De WK-deelname van Iran is veelbesproken, maar van grote ongeregeldheden rond de wedstrijd was geen sprake.

Kaapverdische keeper wordt internetsensatie

In de uren na de wedstrijd tussen Spanje en Kaapverdië is doelman Vozinha (40) uitgegroeid tot een ware socialmediasensatie. Voor de aftrap had hij pas 50.000 volgers, inmiddels zijn dat er vele miljoenen. Dat komt uiteraard door zijn zeven reddingen, maar ook doordat een oproep werd gedaan op de Braziliaanse televisie.

Paniek in België

De Belgische media en analisten zijn allesbehalve onder de indruk van de WK-start van de Rode Duivels. Hoewel België dankzij een door Romelu Lukaku afgedwongen eigen doelpunt nog een 1-1-gelijkspel uit het vuur sleepte tegen Egypte, spreken commentatoren van 'duiveltjesvoetbal', ziet de pers een 'realiteitstest' en klinkt zelfs de conclusie dat bondscoach Rudi Garcia 'terug naar de tekentafel' moet.

WK-programma 16 juni

Vanavond begint het WK ook voor een van de favorieten voor de wereldtitel: Frankrijk. In het MetLife Stadium nabij New York nemen Les Bleus het op tegen Senegal, een herhaling van de openingswedstrijd op het WK 2002. Toen was Senegal verrassenderwijs met 0-1 te sterk, zit er vanavond opnieuw een stunt in?

21.00 uur: Frankrijk - Senegal in East Rutherford