WK-wekdienst 18 juni: dit heb je vannacht gemist

Tijdens het grootste Wereldkampioenschap voetbal aller tijden worden tientallen wedstrijden afgewerkt terwijl heel Nederland op één oor ligt. Daarom komt FCUpdate gedurende het toernooi elke ochtend met de WK-wekdienst, waarmee je in één oogopslag ziet wat je in de voorgaande nacht gemist hebt. Dit is wat er gebeurde in de vroege uurtjes van dinsdag 16 juni.

Engeland zet meteen de toon in Groep L

De topper tussen Engeland en Kroatië stelde niet teleur. In Dallas won de ploeg van Thomas Tuchel met 4-2 na een aantrekkelijk duel waarin de Kroaten zich tweemaal terugknokten. Harry Kane nam twee treffers voor zijn rekening, terwijl Jude Bellingham kort na rust voor de belangrijke 3-2 zorgde. Invaller Marcus Rashford gooide het duel in de slotfase definitief in het slot.

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Na afloop gingen vooral de beelden van de Engelse feestviering viraal. Terwijl Wonderwall door het stadion schalde, zongen spelers en supporters uit volle borst mee. Met de overwinning heeft Engeland direct een uitstekende uitgangspositie verworven in Groep L, waarin ook Ghana en Panama actief zijn.

Ghana slaat toe in minuut 95

Waar Engeland overtuigde, had Ghana het aanzienlijk moeilijker. The Black Stars leken tegen Panama af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar kregen diep in blessuretijd alsnog hun beloning.

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De twintigjarige Caleb Yirenkyi, vorig seizoen verkozen tot beste jonge speler van de Deense Superliga, werd de grote held. In de 95e minuut werkte hij van dichtbij de enige treffer van de wedstrijd binnen: 1-0. Daarmee pakte Ghana drie cruciale punten in een groep waarin ook Engeland en Kroatië nog wachten.

Panama was lange tijd de gevaarlijkste ploeg en Ghana moest bovendien na rust verder zonder de geblesseerd uitgevallen doelman Lawrence Ati-Zigi. Toch trokken de Ghanezen in de absolute slotfase alsnog aan het langste eind.

Colombia ontsnapt aan stunt van Oezbekistan

Ook Colombia kende een moeizame WK-start. De Zuid-Amerikanen hadden in Mexico-Stad de handen vol aan WK-debutant Oezbekistan, maar wonnen uiteindelijk wel met 1-3.

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Daniel Muñoz zette Colombia vlak voor rust op voorsprong, waarna Abbosbek Fayzullaev na een uur spelen voor de gelijkmaker zorgde. Lang konden de Oezbeken daar echter niet van genieten. Luis Díaz sloeg vrijwel direct terug en zette Colombia opnieuw op voorsprong.

In de slotfase drong Oezbekistan stevig aan en kreeg het meerdere kansen op de 2-2. Pas diep in blessuretijd besliste Jaminton Campaz het duel definitief. Daarmee voorkwam Colombia direct puntenverlies in een groep waarin iedere misstap kostbaar kan blijken.

Van der Vaart biedt excuses aan

Buiten het veld bleef Rafael van der Vaart onderwerp van gesprek. De oud-international kwam onder vuur te liggen vanwege zijn opmerking over Japanse spelers tijdens een tv-analyse na Nederland - Japan.

Via zijn management liet Van der Vaart weten dat hij niemand heeft willen kwetsen. Hij bood zijn excuses aan aan mensen die zijn woorden als beledigend hebben ervaren en benadrukte dat er volgens hem geen racistische of discriminerende bedoeling achter de uitspraak zat.

Ronaldo onder vuur na Portugese misstap

Ook Cristiano Ronaldo haalde de internationale headlines. Na het teleurstellende 1-1-gelijkspel van Portugal tegen DR Congo kreeg de 41-jarige sterspeler forse kritiek vanuit verschillende hoeken.

Ronaldo probeerde via Instagram de rust te bewaren en benadrukte dat er nog niets verloren is. Analisten als Thierry Henry waren echter kritisch op zijn rol binnen het Portugese aanvalsspel. Ook in Portugal zelf en op de Nederlandse televisie werd openlijk gediscussieerd over zijn bijdrage aan het elftal.

Bondscoach Roberto Martínez bleef desondanks pal achter zijn aanvoerder staan en noemde het onzinnig om te twijfelen aan de waarde van de topscorer aller tijden.

WK-programma 18 juni

18.00 uur - Tsjechië - Zuid-Afrika in Atlanta

21.00 uur - Zwitserland - Bosnië-Herzegovina in Inglewood