WK-wekdienst 23 juni: dit heb je vannacht gemist

Tijdens het grootste Wereldkampioenschap voetbal aller tijden worden tientallen wedstrijden afgewerkt terwijl heel Nederland op één oor ligt. Daarom komt FCUpdate gedurende het toernooi elke ochtend met de WK-wekdienst, waarmee je in één oogopslag ziet wat je in de voorgaande nacht gemist hebt. Dit is wat er gebeurde in de vroege uurtjes van dinsdag 23 juni.

Frankrijk verslaat Irak ondanks onderbreking van 2 uur en bereikt volgende ronde

Frankrijk heeft zich middels een 3-0 zege op Irak geplaatst voor de tweede ronde op het WK. In een duel dat vanwege noodweer in Philadelphia maar liefst twee uur werd onderbroken was Kylian Mbappé met twee treffers andermaal de grote man aan Franse zijde. Lees hier het wedstrijdverslag van Frankrijk - Irak.

Een toernooi binnen het toernooi: wie mag zich na de finale op 19 juli de all time WK-topscorer noemen? pic.twitter.com/rvSPgdQM0x — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) June 23, 2026

Haaland maakt er wéér twee en schiet Noorwegen naar volgende ronde

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Noorwegen heeft zich middels een 3-2 zege op Senegal geplaatst voor de knock-outfase van het WK. Oud-Feyenoorder Marcus Pedersen zette de Scandinaviërs vlak voor rust op voorsprong in New York, waarna sterspeler Erling Haaland met zijn derde én vierde treffer van het toernooi de rest deed. Lees hier het wedstrijdverslag van Noorwegen - Senegal.

Algerije knokt zich terug: Hadj Moussa belangrijk bij zege op Jordanië

Algerije heeft in San Francisco met de nodige moeite afgerekend met Jordanië, door in de tweede helft een 1-0 achterstand om te buigen in een 1-2 zege. De winnende treffer viel uit een hoekschop van invaller Anis Hadj Moussa. Door de zege houdt Algerije zicht op een plek in de knock-outfase van het WK. Lees hier het wedstrijdverslag van Jordanië - Algerije.

WK-programma vanavond en vannacht

In de eerste avondwedstrijd van dinsdag 23 juni neemt Portugal het op tegen Oezbekistan. Staat Cristiano Ronaldo na zijn teleurstellende optreden tegen DR Congo opnieuw in de basis? Later op de avond speelt ook Engeland zijn tweede WK-duel, waarin Ghana de tegenstander is.

De nachtbrakers worden vervolgens eerst getrakteerd op het treffen tussen Panama en Kroatië, de groepsgenoten van Engeland en Ghana. Daarna volgt de tweede wedstrijd in de poule van Portugal, die gaat tussen Colombia en DR Congo.

Programma 23 juni

19.00 uur: Portugal - Oezbekistan in Houston

22.00 uur: Engeland - Ghana in Boston

Programma 24 juni

01.00 uur: Panama - Kroatië in Toronto

04.00 uur: Colombia - DR Congo in Guadalajara