Opblaasvoorwerpen bij Feyenoord, blunders bij United en blijdschap over coëfficiënten | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op donderdag 13 april.

Historische avond: Nederland schudt Portugal af en grijpt tweede Champions League-ticket

De kogel is door de kerk: Nederland levert in het seizoen 2024/25 (minstens) twee deelnemers aan de Champions League. Na de uitslagen van donderdagavond kan Portugal de zesde plek op de coëfficiëntenranglijst niet meer overnemen van Nederland. Hele artikel lezen? Klik hier!





'Van de Beek door Ten Hag op de zwarte lijst gezet bij Manchester United'

Erik ten Hag heeft Donny van de Beek op ‘de zwarte lijst’ gezet voor het komende seizoen bij Manchester United. De oefenmeester heeft dertien spelers geselecteerd die hij denkt volgend jaar niet meer nodig te hebben bij The Red Devils. De Nederlandse coach wil een volgende schifting maken in zijn selectie om te kunnen meestrijden om de Premier League-titel. Hele artikel lezen? Klik hier!





Opmerkelijk tafereel na twaalf minuten bij Feyenoord - AS Roma

In de eerste helft van de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma werden veel opblaasvoorwerpen heen en weer gegooid op de tribunes. Dat gebeurde na een oproep van 'De Noordzijde', een groepering vanuit de harde kern van de Rotterdammers. Hele artikel lezen en de video zien? Klik hier!





Ludieke actie Feyenoord-fans tegen maatregelen: 'Stop Criminalisering Voetbalsupporters'

Feyenoorders staan in een kwaad daglicht. Niet terecht, vindt supportersvereniging De Feijenoorder. Sinds het incident tijdens De Klassieker liggen de supporters van de stadionclub onder een vergrootglas, mede hierdoor zijn de fans van Feyenoord niet welkom in Rome tijdens de return van de kwartfinale van de Europa League. Roma-fans zijn niet welkom bij de wedstrijd in De Kuip. Hele artikel lezen en de video zien? Klik hier!





Mourinho deelt sneer uit: 'De laatste tien maanden waren jullie aan het huilen, haha'

Jose Mourinho is geïrriteerd maar hoopvol na het verloren duel in De Kuip. De Portugese oefenmeester kreeg met 1-0 klop van Feyenoord en heeft zo goeie papieren voor de return in Rome. De trainer wil ook niks horen over 'revanche' die Feyenoord genomen zou hebben na de verloren Conference League-finale. Hele artikel lezen? Klik hier! sui





VVD komt met duidelijk signaal: 'Geef clubs puntenaftrek bij misdragingen fans'

De VVD wil een einde maken aan de problematiek met de voetbalsupporters. De regeringspartij heeft geopperd om puntenaftrek te koppelen aan het wangedrag van de fans. Op die manier hopen ze eindelijk een einde te maken aan alle overlast die de supporters veroorzaken. Hele artikel lezen? Klik hier!





Jubileumwedstrijd Ten Hag eindigt in nachtmerrie na ernstige blessure Martinez en fout Malacia

Erik ten Hag had tachtig minuten lang een fijne jubileumwedstrijd met Manchester United donderdagavond. In eigen huis was de formatie van de Nederlandse coach in diens vijftigste wedstrijd veel sterker dan Sevilla en kwam dankzij twee treffers van Marcel Sabitzer op voorsprong. In het laatste kwartier ging het echter rampzalig mis (2-2). Hele artikel lezen en de doelpunten terugkijken? Klik hier!





AZ krijgt lesje effectiviteit in België, Verbruggen blinkt wéér uit

AZ heeft de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Conference League met Anderlecht met 2-0 verloren. In België kreeg de Alkmaarse ploeg een lesje effectiviteit, want de Belgische ploeg had wel een stuk minder kansen dan AZ. Door deze tussenstand moeten de Alkmaarders volgende week flink aan de bak om de halve finale te bereiken. Hele artikel lezen? Klik hier!





Feyenoord zet geweldige eerste stap naar ultieme revanche op AS Roma

Feyenoord heeft een eerste stap gezet naar een ultieme revanche op AS Roma. In het heenduel van de kwartfinale van de Europa League won de formatie van Arne Slot van de ploeg, door wie ze vorig jaar in de eindstrijd van de Conference League nog werden verslagen. Mats Wieffer maakte op heerlijke wijze het enige doelpunt van de donderdagavond: 1-0. Hele artikel lezen? Klik hier!