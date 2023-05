Update: 'Xavi Simons doet toch geen miljoenenaankoop in Someren'

Xavi Simons heeft toch geen villa gekocht in Someren, zo meldt juicekanaal Reality FBI. Eerder berichtte het kanaal dat Simons een woning had aangeschaft die voor 2,35 miljoen euro in de etalage stond.

Simons werd recentelijk gespot op een padelbaan in de buurt en er gingen sterke geruchten dat hij een woning had gekocht. De woning werd in 2015 voor 1,9 miljoen euro aangeschaft door Bas de Vet, de mede-oprichter van koffiecupjesmaker Euro Caps. In Someren, een plattelandsgemeente nabij Eindhoven, zou de aanschaf van de woning door Simons 'het gesprek van de dag' zijn.

Investering

PSV-fans hoopten dat de aanschaf een signaal zou zijn dat Simons bij PSV blijft. Na contact met de makelaar en het checken van gegevens in het Kadaster blijkt volgens Reality FBI echter dat Simons de woning niet heeft aangeschaft. Wel kocht de pas twintigjarige Simons recentelijk al een villa in Lieshout voor naar verluidt 1,09 miljoen euro.