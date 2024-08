Voorbeschouwing: Ajax moet op weg naar Europa League-miljoenen langs taai Panathinaikos

Ajax vervolgt de weg naar de Europa League donderdagavond met de heenwedstrijd in het tweeluik tegen Panathinaikos. De ploeg van trainer Francesco Farioli moet zien af te rekenen met de Grieken om zicht te houden op het hoofdtoernooi. Bij winst gaat Ajax naar de play-offronde waarin het Jagiellonia Białystok of FK Bodø/Glimt treft, bij verlies wacht RC Lens in de play-offs van de Conference League.

Ajax schakelde in de tweede voorronde van de Europa League het Servische FK Vojvodina uit. Over twee wedstrijden stond er een stand van 4-1 in het voordeel van de Amsterdammers op het scorebord. In de Johan Cruijff Arena werd er met 1-0 gewonnen door een treffer van Branco van den Boomen. In Servië eindigde de wedsrtijd na negentig minuten in 1-3 in Amsterdams voordeel. De Ajax-treffers kwamen voor rekening van Josip Sutalo, Jorrel Hato en Bertrand Traoré.

Panathinaikos onder de loep

Artikel gaat verder onder video

Panathinaikos speelt in de Griekse Super League en eindigde daarin afgelopen seizoen op een vierde plaats, met acht punten achterstand op kampioen PAOK Saloniki. De Griekse club werkt zijn thuiswedstrijden af in het Olympisch Stadion Spyridon Louis in Athene, dat plaats biedt aan 69.618 toeschouwers.

Bij Panathinaikos wordt sinds dit seizoen de scepter gezwaaid door de Uruguayaanse trainer Diego Alonso. Hij is de opvolger van interim-trainer Christos Kontis, die halverwege mei de Turkse coach Fatih Terim opvolgde. De Griekse club geldt als een waar trainerskerkhof, zo is Alonso de achtste trainer in vier jaar tijd. Sterker nog: sinds het seizoen 2000-2001 heeft Panathinaikos al dertig trainers versleten.

LEES OOK: Panathinaikos versterkt zich vlak voor tweeluik met Ajax met voormalig PSV'er

Net als Ajax ging ook Panathinaikos van start in de tweede voorronde van de Europa League. Tegenstander hierin was het Bulgaarse Botev Plovdiv. Over twee duels wist de Griekse topclub met liefst 6-1 te winnen. Grote blikvanger was voormalig FC Twente-spits Alexander Jeremejeff die driemaal trefzeker was over deze twee wedstrijden. Hij is dan ook absoluut iemand om rekening mee te houden. Daarnaast is rechtsbuiten Tete is een gevaarlijke speler. De 24-jarige Brazilliaan, die onder meer voor Leicester City, Olympique Lyon en Galatasaray speelde, is net terug van een blessure en deed tegen Plovdiv alweer dertig minuten mee. Ook kan Alonso weer beschikken over de gevaarlijke spits Fotis Ioannidis. De Griek, die vorig seizoen 23 treffers maakte in 44 wedstrijden, is fit genoeg om minuten te maken.

Naast Jeremejeff staan er nog enkele oud-Eredivisie-spelers onder contract bij Panathinaikos. Tonny Vilhena is de bekendste speler van dit gezelschap, terwijl voormalig Feyenoorder Bart Schenkeveld aanvoerder is van de Grieken. Daarnaast spelen ook Filip Djuricic (ex-Heerenveen), Aitor Cantalapiedra, Dimitrios Limnios (beiden ex-FC Twente) en Erik Palmer-Brown (ex-NAC Breda) bij de Griekse club. Afgelopen week versterkte Panathinaikos zich bovendien met voormalig PSV’er Philipp Max. Ajax hoeft geen rekening te houden met hem, want de Duitser is niet speelgerechtigd voor het duel.

Vermoedelijke opstelling Panathinaikos

Dragowski; Kotsira, Ingason, Jedvaj, Mladenovic; Arão, Cerin; Mancini, Bakasetas, Djuricic; Jeremejeff.

Wat kunnen we van Ajax verwachten?

Francesco Farioli heeft er nu twee officiële wedstrijden opzitten als Ajax-trainer en daarbij werd zijn speelwijze steeds meer duidelijk. De Italiaanse oefenmeester wil compact spelen met veel mensen rondom de bal. Als zijn ploeg de bal niet heeft, dan moet de tegenstanders fel afgejaagd worden. Als dat niet luk dan is het de bedoeling dat Ajax gegroepeerd inzakt, waarbij de centrale middenvelder, in de praktijk vaak Jordan Henderson, de laatste linie assisteert. Farioli speelt in een 4-2-3-1-formatie met de punt naar achteren.

LEES OOK: Genomineerden voor Eredivisie-Talent van het Jaar bekend: ook Ajax levert kanshebber

Qua versterkingen moet Farioli het vooralsnog alleen met Bertrand Traoré doen. Wel komt de transfermarkt langzaamaan op gang en wordt er ook aan overbodige Ajax-spelers getrokken. Zo lijkt Gerónimo Rulli op weg naar de uitgang en is er ook interesse in Borna Sosa. Daarnaast lijkt Ajax op korte termijn afscheid te kunnen nemen van grootverdiener Steven Bergwijn, die zich mag heugen op de belangstelling van het Engelse Leicester City.

© ESPN

Verder hoopt Ajax Silvano Vos, Owen Wijndal, Benjamin Tahirovic en Naci Ünüvar nog uit te zwaaien, het viertal is samen met Sosa teruggezet naar Jong Ajax omdat Farioli zijn selectie wil verkleinen. Ook heeft de 35-jarige oefenmeester geen plek meer voor Gaston Ávila, Jakov Medic en Chuba Akpom. Laatstgenoemde kwam echter ‘gewoon’ in actie tegen FK Vojvodina, maar dat had er ook mee te maken dat Brian Brobbey nog niet beschikbaar was.

Ajax wil zich dolgraag versterken met enkele spelers, waaronder Wout Weghorst, Pablo Rosario en Daniele Rugani. In het geval van Weghorst en Rosario zal Ajax eerst flink moeten verkopen, voor de komst van Rugani moet er eerst een rechter centrale verdediger vertrekken uit Amsterdam. De 32-jarige Weghorst zit nog wel in de wachtkamer.

Vrijwel fitte selectie

Als je het vergelijkt met de duels tegen FK Vojvodina dan kan Farioli tegen Panathinaikos over een vrijwel fitte selectie beschikken. Bovendien ziet de Italiaan Brobbey weer terugkeren, de aanvaller is fit genoeg om minuten te maken. Bergwijn daarentegen blijft wel achter in Nederland, hij is nog niet helemaal hersteld van een blessure die hij het EK opliep met het Nederlands elftal in de eerste helft tegen Roemenië.

LEES OOK: Farioli steekt loftrompet over Ajax-sterkhouder en hint op rentree: 'Hij is ontzettend gemotiveerd'

Steven Berghuis moest het tegen FK Vojvodina tweemaal doen met een invalbeurt, maar lijkt tegen Panathinaikos te kunnen rekenen op een basisplaats. Farioli kan tegen de Griekse topclub namelijk niet beschikken over Christian Rasmussen, die te maken heeft met een kleine blessure. De verwachting is dat Berghuis zijn plek als vleugelaanvaller in zal nemen. Kian Fitz-Jim zal daardoor weer in de basis staan op het middenveld. Traoré viel tegen de Serviërs tien minuten voor tijd in en zal tegen Panathinaikos ook genoegen moeten nemen met een rol als invaller.

Ajax staat in ieder geval aan de vooravond van een belangrijk tweeluik. Bij winst tegen Panathinaikos is de ploeg een stap dichterbij het hoofdtoernooi van de Europa League, en dus bij enkele miljoenen. Bovendien wacht dan een wedstrijd tegen het Poolse Jagiellonia Białystok of het Noorse FK Bodø/Glimt. Een uitschakeling heeft voor Ajax grote gevolgen, ook financieel, want dan zakt het af naar de play-offronde van de Conference Leagu. Daarin treft het met het Franse RC Lens een zeer zware opponent. De belangen zijn dus groot voor Ajax tegen Panathinaikos. De wedstrijd Olympisch Stadion Spyridon Louis begint om 20.00 uur en staat onder leiding van de Slowaakse scheidsrechter Flip Glova. Lees hier hoe je de wedstrijd tussen Panathinaikos en Ajax kunt bekijken.

Vermoedelijke opstelling Ajax:

Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Berghuis, Akpom, Forbs.