Spelersvakbond sleept FIFA voor rechter wegens ‘machtsmisbruik’

De wereldwijde spelersvakbond FIFPRO en de European Leagues zijn een juridisch proces begonnen tegen de FIFA, zo weet Voetbal International. Bij de Europese Commissie in Brussel dienden de partijen een klacht in over de alsmaar groeiende wedstrijdkalender.

De voetbalkalender wordt voller en voller. In recente maanden hebben verschillende spelers, waaronder Rodri, Kevin De Bruyne en Jurriën Timber, zich al uitgelaten over het overvolle wedstrijdschema, die met de uitbreiding van het WK voor clubs alleen nog maar meer gaat uitpuilen. Naar aanleiding daarvan hebben FIFPRO en European Leagues een rechtszaak aangespannen tegen de wereldvoetbalbond. De organisaties beweren dat de FIFA zijn machtspositie misbruikt, zo schrijft VI. Spelers en nationale competities zijn namelijk niet betrokken bij de besluitvoering, maar ondervinden hier wel de gevolgen van.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Driessen neemt het op voor Koeman en wijst met beschuldigende vinger naar FIFA en UEFA

Volgens FIFPRO is de voetbalkalender op dit moment vol, waar de spelers op gebied van gezondheid last van hebben. Zo is de suggestie om te staken al door meerdere spelers opgebracht. Naast de spelers hebben ook de nationale competities behoefte om het aantal internationale wedstrijden terug te brengen. “Ze vinden dat de stabiliteit en de economische gezondheid van nationaal voetbal wordt ondermijnd door de toename van het aantal internationale wedstrijden”, schrijft VI.

LEES OOK: FIFA schudt transfermarkt op: derde transferperiode aangekondigd

FIFA en UEFA verliezen vaker rechtszaken

Met deze zaak kan het binnenkort de derde keer in korte tijd worden dat het Europees Hof van Justitie een internationale voetbalbond een halt toeroept. Zo kreeg de UEFA te horen dat er geen straffen mochten worden uitgedeeld aan de organisatie van de Europese Super League, terwijl de FIFA zeer waarschijnlijk het transfersysteem op de schop moet doen na de uitspraak in de zaak rondom Lassana Diarra.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Opvallende vervanger van Van der Gijp genoemd bij Vandaag Inside

Angela de Jong schuift een opvallende vervanger van René van der Gijp naar voren.