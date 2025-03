‘Feyenoord krijgt enorme concurrentie in strijd om Guilherme’

Atlético Madrid gaat de strijd aan met Feyenoord voor de handtekening van , zo weet Mundo Deportivo. Verder zouden ook Wolverhampton Wanderers, Crystal Palace, Flamengo, Napoli en Shakhtar Donetsk interesse hebben in de Braziliaan van West Ham United, dat een bedrag van dertig miljoen euro verlangt.

Afgelopen winter was Feyenoord van plan zich te versterken met Guilherme van West Ham United. De inmiddels negentienjarige Braziliaan moest worden gehuurd met optie tot koop, maar uiteindelijk wilden de Engelsen niet meewerken aan een vertrek. In de zomer was hij nog voor een bedrag van 23 miljoen euro overgekomen van Palmeiras.

Eerder deze week onthulde Mounir Boualin dat Feyenoord de hoop op Guilherme nog niet heeft opgegeven en zeer waarschijnlijk komende zomer een nieuwe poging gaat wagen voor de aanvaller. Inmiddels zou West Ham namelijk van de Braziliaan af willen, maar verlangen de Londenaren een bedrag van dertig miljoen euro, wat voor Feyenoord te gortig is.

Naast Feyenoord zouden er nog verschillende andere clubs in de markt zijn voor de Braziliaan. Mundo Deportivo weet dat dit gaat om Atlético Madrid, Wolverhampton Wanderers, Crystal Palace, Flamengo, Napoli en Shakhtar Donetsk. De Oekraïense topclub zou afgelopen winter al een bedrag van vijftien miljoen euro hebben geboden op Guilherme. Geen van deze clubs is van plan om aan de vraagprijs te voldoen, waardoor West Ham zal moeten zakken om de Braziliaan te kunnen slijten.

