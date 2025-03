Steven Berghuis krijgt pikante vraag, maar dan gaat alles mis: 'Word ik even gered hier'

De techniek liet ESPN zondagmiddag tijdens het interview met na afloop van de kraker tussen PSV en Ajax even behoorlijk in de steek. Op het moment dat verslaggever Pascal Kamperman Steven Berghuis vroeg naar de mogelijke landstitel voor de Amsterdammers, viel het geluid weg. Kamperman kwam een paar minuten later terug in beeld en liet vervolgens alsnog weten wat Berghuis op zijn vraag had geantwoord. De interviewer kon zijn lach niet inhouden.

Er gaat inmiddels al een paar weken geen interview of persconferentie van Ajax voorbij zonder dat het kampioenschap ter sprake komt. Bij aanvang van het seizoen gaf niemand een stuiver voor de kansen van Ajax op de landstitel, maar met nog slechts zeven speelronden te gaan stevent de formatie van coach Francesco Farioli in volle vaart af op de schaal. De Amsterdammers boekten zondagmiddag een 0-2 overwinning in Eindhoven en hebben daardoor negen punten meer dan concurrent PSV. Farioli liet na afloop wederom niets los over een mogelijke titel en ook Davy Klaassen trapte op de rem.

Kamperman kreeg telkens niet het gewenste antwoord te horen en probeerde het dan maar bij Berghuis. “Dan is het gat nu negen punten. Ik weet dat het woord ‘kampioenschap’ en zo, dat mag allemaal niet, maar jij bent een mens die altijd zegt wat ‘ie denkt. Dit gaat toch niet meer mis?”, zo klonk de vraag van de verslaggever. Berghuis moest lachen om de uitspraak dat hij ‘altijd zegt wat hij denkt’, alvorens een serieuzere toon aan te slaan. “We staan er in ieder geval goed voor ja…”, zo begon Berghuis te praten, maar precies op dat moment hield het geluid ermee op. ESPN schakelde vervolgens terug naar de analisten in het Philips Stadion. “Ja, onze excuses, dat ging eventjes mis met het geluid. We zijn het nog wel gewoon aan het opnemen, dus dan kunnen we zo verder met het interview”, zo sprak Jan Joost van Gangelen.

Na een onderbreking van enkele minuten schakelde de zender terug naar Kamperman, die niet langer in gezelschap was van Berghuis. De verslaggever had nog wel goed op een rijtje wat Berghuis in het restant van het (onderbroken) interview had gezegd. “Ook Steven Berghuis zegt niet: wij worden kampioen. Hij zei: we staan er uitstekend voor, hebben het volledig in eigen hand en als we de laatste wedstrijden goed doorkomen, dan komt het vanzelf wel goed, maar laten we ons eerst daar maar op richten”, werd Berghuis geciteerd door Kamperman. De verslaggever vervolgde: “Dus ook hij wil inderdaad niet over het kampioenschap praten bij Ajax, dat wil uiteindelijk helemaal niemand. Uiteindelijk kreeg ook Berghuis door dat alles op tilt sloeg, niet meer werkte en dat zijn antwoord ook niet meer meeging, dus toen zei hij: word ik even gered hier”, zo lachte Kamperman (zie screenshot onderaan artikel).

Berghuis vervangen door doelpuntenmaker

Berghuis had zondagmiddag een basisplaats bij Ajax. Daarmee zorgde Farioli voor een verrassing, want op voorhand werd rekening gehouden met een basisplaats voor Bertrand Traoré. Berghuis gaf in het uur dat hij zou spelen alles en hielp vooral zijn teamgenoot Lucas Rosa met het afstoppen van het Eindhovense gevaar op de linkerkant, dat luistert naar de naam Noa Lang. Berghuis werd na ruim een uur voetballen vervangen door Traoré. Laatstgenoemde had maar een paar minuten nodig om zijn stempel te drukken. Met een bekeken schuiver in de verre hoek zorgde hij voor de voortijdige beslissing in het Philips Stadion: 0-2.

