Jeroen Stekelenburg komt met onthulling over actie Weghorst

heeft zijn excuses aangeboden aan de cameraman van ESPN voor het wegslaan van de camera na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en FC Twente. Dat onthult NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg bij Studio Voetbal. De Ajax-spits had na afloop van het Eredivisie-duel de camera weer op zich gericht en had door even geen behoefte.

Ajax won zondag in eigen huis met 2-0 van FC Twente, maar dat was door de 1-3 zege van PSV bij Sparta Rotterdam niet genoeg om de Eindhovenaren voorbij te steken in de titelrace. De spelers van de Amsterdammers waren na afloop aangeslagen, maar stelden zich toch schouder aan schouder op bij de harde kern om zich toe te laten zingen. Het tafereel werd gefilmd door ESPN, maar daar was Weghorst niet van gediend. Toen de spits in beeld werd genomen, keek hij venijnig in de camera en sloeg hij de camera hard weg.

“Hij moet dat natuurlijk niet doet, en dat snapt Weghorst zelf inmiddels ook wel", aldus Stekelenburg bij Studio Voetbal. "Het gebeurt in de emotie. Hij maakte er in eerste instantie nog een beetje het verhaal van dat die cameraman twee minuten achter hem aan was gelopen, maar dat is niet hoe het gegaan is.”

“Ik heb vandaag (zondag, red.) Weghorst geïnterviewd", gaat Stekelenburg verder. "Dat was wel echt een heel goed verhaal. Hij toonde emotie, hij liet in zijn ziel kijken. Ik vond het echt een heel mooi gesprek. Daarin zei hij ook sorry voor dit moment en hij heeft later ook nog een keer sorry gezegd tegen die cameraman”, onthult de verslaggever vervolgens aan tafel.

Dat Weghorst vaak onderwerp van gesprek is, roept de Ajax-spits volgens Stekelenburg ook een beetje over zichzelf af. De verslaggever wil daarmee het gedrag van de 32-jarige goaltjesdief niet goedpraten. "Maar dat je als Ajax-speler emotie voelt na de afgelopen weken dat begrijp ik. Moet je dan een klap of een duw uitdelen? Nee, absoluut niet. Hij zegt er sorry voor. Ja, weet je, op een gegeven moment moet je ook door toch?", stelt Stekelenburg.

Janssen stelt dat Weghorst slimmer had moeten zijn

Analist Theo Janssen heeft wel begrip voor de emotie van Weghorst. "We hebben het heel veel over hem en ik snap dat dit moment irritant kan zijn. Je staat daar met heel veel emotie, je bent dingen aan het overdenken en dan staat er ineens een camera op je snufferd. Ik had de camera afgepakt waarschijnlijk", biecht hij op. "Als hij wat slimmer is, en hij denkt volgens mij overal over na, was hij niet aan de zijkant gaan staan maar in het midden. Dan had hij nergens last van gehad.”

