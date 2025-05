Ajax-speler voegt meer toe dan Schouten, Timber en Clasie: 'Geen een die stempel zo op elftal drukt'

Henk Spaan heeft enkel goede woorden over voor de prestaties van in het voorbije seizoen. De middenvelder streek begin 2024 met hoge verwachtingen neer bij Ajax, maar beleefde een teleurstellend eerste halfjaar in Amsterdam. Na de aanstelling van Francesco Farioli als hoofdtrainer kwam Henderson echter in zijn kracht te spelen en werd hij steeds bepalender. Spaan beoordeelt het seizoen van de Engelsman met een 8+. Een hoog rapportcijfer, maar twee andere spelers scoren nóg hoger.

Ajax dacht in januari 2024 uitstekende zaken te doen met de komst van Henderson, maar de voormalige aanvoerder van Liverpool slaagde er in zijn eerste maanden niet in zijn stempel te drukken. Hij werd afgelopen zomer zelfs alweer in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam. Zover kwam het echter niet. Farioli wees Henderson aan als aanvoerder en gaf hem in het veld een rol die ook voetballend past bij de leider van het team. De Engelsman werd met de week belangrijker voor zijn ploeg en haalde vooral in de topwedstrijden tegen Feyenoord en PSV een heel hoog niveau.

Henderson kwam in het voorbije seizoen uiteindelijk in 45 wedstrijden in actie voor Ajax, waarin hij eenmaal scoorde - afgelopen zondag in de laatste wedstrijd tegen FC Twente - en zes assists verzorgde. Volgens Spaan behoort Henderson tot de drie beste spelers bij Ajax van het seizoen. “Mensen uit andere oorden kunnen kletsen wat ze willen en jubelen over Schouten, Q. Timber en Clasie, er is er niet een bij die zijn stempel zo op het elftal drukt als Henderson”, zo schrijft Spaan op de website van Het Parool. Dat Ajax zonder Henderson een stuk minder voor de dag kwam, blijkt ook wel uit de cijfers. Van de zes competitieduels waarin Henderson niet in actie kwam, won Ajax er slechts drie. In de Europa League wist Ajax zonder Henderson enkel te winnen van Union Sint-Gillis.

LEES OOK: Ajax verrast Henderson: 'Sommigen zijn blij met me, je hebt de slechte niet gesproken'

“Als hij op de bank zit en de tegenstander komt te vaak langs vliegen de verkeerde kant uit, zie je de hoofden opzij en naar achteren draaien, naar hem”, zo vervolgt Spaan. De boodschap daarmee is ‘iemand moet daar orde op zaken gaan stellen’, aldus Spaan. Er klonk dit seizoen overigens óók kritiek op Henderson. De aanvoerder claimde in eerste instantie vrijwel alle standaardsituaties, zowel hoekschoppen als vrije trappen. Die leverden echter weinig tot niets op. In de laatste fase van het seizoen liet hij de standaardsituaties veelal aan Anton Gaaei, zo zag Spaan. “Sinds Gaaei zijn rechtervoet vaker laat zien, gunt Henderson de bal aan de rechtsback. ‘Jij kunt dit beter’, staat in het opnieuw opduikende tekstballonnetje”, zo klinkt het.

Hoogste cijfers voor Hato en Taylor

Of Henderson na dit seizoen nog te bewonderen is in Amsterdam, zal moeten blijken. Hij heeft nog een contract tot medio 2026, maar wilde én kon afgelopen zondag na het duel met FC Twente nog geen duidelijkheid verschaffen over zijn toekomst. Volgens het Algemeen Dagblad aast hij op een transfer. Dat zou ook gelden voor Jorrel Hato en Kenneth Taylor. Zij waren, volgens Spaan, de absolute uitblinkers bij Ajax. “Hato (19) is een van die voetballers van wie het toenemen van de marktwaarde kan worden geclaimd door de trainer. Alleen is Farioli veel te bescheiden, of te slim, om zoiets uit te kramen. Hato heeft twee keer gescoord en vijf assists gegeven. Hiermee scoort hij cijfers die vergelijkbaar zijn met die van Alexander-Arnold”, zo schrijft Spaan.

Hato krijgt van Spaan een 9, het hoogste rapportcijfer van de Ajax-selectie. Taylor volgt met een 8,5. “Kenneth was een voetballer die ‘vorig seizoen nog werd uitgefloten door het publiek’, lezen we steeds, alsof hem toen een immens onrecht is aangedaan. Ik denk te weten waarom hij soms op afkeuring kon rekenen. De looppas was het gangbare tempo. Die Taylor bestond dit seizoen niet”, schrijft Spaan. “Het werkethos was vlekkeloos, meeverdedigen het uitgangspunt. De conditie ging vooruit. Zo konden we eindelijk zien wat Taylor in zijn mars had: veel. Technisch en tactisch leidde hij zijn kant van het elftal. Verwende jongen is man geworden.”

