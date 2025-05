'Ajax voerde oriënterend gesprek, maar hij is op dit moment geen belangrijke kandidaat'

Het is op dit moment onduidelijk wie na de zomer onder de lat staat bij Ajax. was onder Francesco Farioli de onbetwiste nummer één in de Johan Cruijff ArenA, maar de routinier beschikt momenteel nog over een aflopend contract. Volgens Mike Verweij heeft Ajax Pasveer een aanbieding voor een extra jaar gedaan, maar heeft de goalie daar nog niet op gereageerd. lijkt, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, niet de nieuwe Ajax-doelman te worden.

Farioli verbaasde gedurende de voorbereiding op het afgelopen seizoen vriend en vijand door Pasveer aan te wijzen als eerste doelman. De routinier kreeg de voorkeur boven Diant Ramaj, die tijdens de winterse transferwindow naar Borussia Dortmund vertrok. Ajax haalde Matheus als vervanger van Ramaj. Matheus was gehaald als stand-in van Pasveer, maar nadat Pasveer begin maart een liesblessure opliep, verscheen de huurling van SC Braga meerdere wedstrijden onder de lat. Hij maakte in eerste instantie een prima indruk, maar na een merkwaardig moment tegen Sparta zijn de twijfels toegenomen.

Die twijfels zijn er ook wat de toekomst van Pasveer betreft. De doelman gaf in een eerder stadium aan graag te willen verlengen bij Ajax, maar heeft heel lang moeten wachten op een concrete aanbieding van de clubleiding. Tot ergernis van Farioli, die naar verluidt graag had gezien dat Pasveer én Davy Klaassen al eerder duidelijkheid hadden gekregen. Klaassen is, volgens Verweij, inmiddels akkoord over een nieuw contract tot de zomer van 2027. Voor Pasveer ligt een aanbieding voor één extra jaar klaar. “Maar hij heeft de aanbieding in beraad. De clubleiding heeft Pasveer te kennen gegeven ontzettend blij met hem te zijn, maar in principe wel op zoek te gaan naar een andere eerste keeper”, zo schrijft Verweij op de website van De Telegraaf.

‘Ajax moet nog besluit nemen over Matheus’

Of Matheus die nieuwe eerste doelman gaat worden, zal nog moeten blijken. Ajax bedong in februari bij zijn komst een optie tot koop. “De komende dagen of weken zullen de Amsterdammers de knoop doorhakken of de optie wordt gelicht. In principe is de club tevreden over de keeper die in de winterstop vanuit Portugal overkwam”, zo klinkt het. Wie bij Ajax in ieder geval níét onder de lat lijkt te gaan eindigen, is De Lange. Mounir Boualin van Soccernews meldde eerder deze week dat De Lange, die afgelopen zomer de overstap maakte van Go Ahead Eagles naar Olympique Marseille, ‘hoog op de lijst’ staat bij Ajax. Verweij komt twee dagen later met een ander geluid. “Met het management van De Lange is een oriënterend gesprek gevoerd. De reservedoelman van Marseille staat op een lijstje, maar is op dit moment geen belangrijke kandidaat.”

Nog veel vraagtekens dus over de positie onder de lat. Ajax heeft Jay Gorter ook nog onder contract staan. De doelman moest dit seizoen eerst Pasveer en Ramaj voor zich dulden. De afgelopen maanden was hij derde keus achter Pasveer en Matheus. Gorter heeft bij Ajax nog een contract tot volgend jaar zomer. Sinds zijn komst in 2021 speelde hij pas zestien wedstrijden in Ajax 1.

