Climax in bloedstollende titelrace: wordt het Napoli, Inter of tóch een beslissingswedstrijd?

Internazionale speelt over acht dagen weliswaar de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain, maar hoopt zich in de aanloop naar die grote wedstrijd eerst nog te kunnen kronen tot kampioen van Italië. , en hun ploeggenoten hebben het echter niet in eigen hand. Napoli begint vrijdagavond als koploper aan de laatste speelronde in de Serie A en is bij winst op Cagliari voor de vierde keer in de clubhistorie landskampioen.

In Engeland stond er het hele seizoen geen enkele maat op Liverpool, in Duitsland kroonde Bayern München zich een paar speelronden voor het einde tot landskampioen en in Spanje deed FC Barcelona hetzelfde. Waar de titelstrijd in die grote voetballanden niet bepaald spannend was, geldt voor de Serie A het tegenovergestelde. Internazionale werd vorig jaar nog met een voorsprong van negentien punten op nummer twee AC Milan landskampioen, maar moet nu vrezen dat het de landstitel naar het zuiden van het land ziet gaan.

Met nog één speelronde op het programma heeft niet Internazionale, maar Napoli de beste papieren om landskampioen te worden. En dat mag gerust een stunt worden genoemd. Napoli kroonde zich twee jaar geleden onder leiding van Luciano Spalletti nog overtuigend tot kampioen van Italië, maar stortte vorig jaar volledig in elkaar en eindigde uiteindelijk op een zeer teleurstellende tiende plaats. Er moest veel gebeuren bij de drievoudig landskampioen en afgelopen zomer vonden er dan ook de nodige veranderingen plaats. Met Antonio Conte kwam er een ervaren en succesvolle trainer voor de groep te staan. Er werd bovendien geïnvesteerd in de selectie. Napoli betaalde 35 miljoen euro voor de komst van Alessandro Buongiorno, 30,5 miljoen voor Scott McTominay, dertig miljoen voor Romelu Lukaku en David Neres kwam voor 28 miljoen over van Benfica.

Napoli ziet sterspeler midden in het seizoen vertrekken

De belangrijkste zet was echter het behouden van Khvicha Kvaratskhelia. De attractie van de kampioensploeg uit 2023 aasde weliswaar op een transfer, maar bleef bij Napoli. Een halfjaar later vertrok hij echter alsnog. Paris Saint-Germain telde zeventig miljoen euro neer voor zijn komst. Conte bleef ontgoocheld achter. Napoli deed weliswaar mee om de landstitel, maar de coach zag midden in het seizoen zijn absolute sterspeler vertrekken. Conte sprak regelmatig zijn ongenoegen uit over de directie, maar daar was tijdens wedstrijden weinig van te merken. Winnen deed Napoli zeker niet altijd, maar na de jaarwisseling werd er in competitieverband enkel verloren van Como. Omdat Internazionale allesbehalve top presteerde in de Serie A, begonnen de Napolitanen steeds meer te geloven in de vierde landstitel in de clubhistorie.

Pedro houdt Napoli op poleposition

Op 27 april nam Napoli afstand van Inter. Het verschil tussen beide ploegen werd drie punten. Twee weken later liet de ploeg van Conte echter dure punten liggen tegen Genoa (2-2), waardoor Inter de achterstand terugbracht tot één punt. Afgelopen zondag leek Napoli de koppositie zelfs uit handen te gaan geven. Het lukte de formatie van Conte maar niet om te scoren tegen laagvlieger Parma, terwijl Inter op eigen veld leek af te gaan rekenen met Lazio. De Romeinen kregen in de slotfase echter een strafschop. Die werd benut door Pedro, waardoor Lazio twee punten afsnoepte van Inter en Napoli, ondanks het 0-0 gelijkspel bij Parma, de koppositie behield.

Beslissingswedstrijd?

Vrijdagavond komt de bloedstollende titelstrijd tot een climax. Napoli neemt het om 20.45 uur op tegen Cagliari, terwijl Inter op hetzelfde moment aftrapt in de uitwedstrijd tegen Como. Het verschil tussen beide ploegen is één punt. Napoli kroont zich bij winst dus tot kampioen van Italië. Inter moet zelf winnen van Como en hopen op puntenverlies van de concurrent. Alleen dan pakken De Vrij, Dumfries en hun ploeggenoten alsnog de titel. Bij een nederlaag van Napoli en een gelijkspel van Inter eindigen beide ploegen op 79 punten. Inter heeft weliswaar een beter doelsaldo, maar dat is in Italië niet bepalend. Eindigden Napoli en Inter op hetzelfde aantal punten, dan volgt er een beslissingswedstrijd.

Mocht de beslissing in de titelstrijd vrijdagavond toch níét vallen, dan strijden Napoli en Inter op maandag 26 mei in een rechtstreeks gevecht om de titel. De laatste competitiewedstrijden van Napoli en Internazionale stonden in eerste instantie voor zondag 25 mei op de planning, maar door de mogelijke beslissingswedstrijd én de Champions League-finale zijn ze voor vrijdagavond op het programma gezet. Cagliari, de tegenstander van koploper Napoli, is de huidige nummer veertien van de Serie A. Como, dat Inter ontvangt, bezet de tiende plaats. De regerend landskampioen moet aan de bak: Como, dat wordt getraind door Cesc Fabregas, is al acht wedstrijden ongeslagen. Het won op 23 februari bovendien nog van Napoli (2-1).

Waar zijn de wedstrijden van Napoli en Inter te zien?

De wedstrijden van Napoli en Inter beginnen, zoals hierboven al vermeld, om 20.45 uur. Beide wedstrijden zijn live te volgen via Ziggo Sport. Op het hoofdkanaal van Ziggo Sport kunnen liefhebbers vanaf 20.00 uur terecht voor Ziggo Sport Switch. Daarin zullen de hoogtepunten uit beide duels voorbijkomen. Op Ziggo Sport 2 kun je kijken naar Napoli - Cagliari (uitzending begint om 20.35 uur). Voor Como - Internazionale kun je terecht op Ziggo Sport 3 (ook hier begint de uitzending om 20.35 uur).

