FC Barcelona komt dag na spectaculair gerucht met zéér duidelijk signaal

FC Barcelona wordt deze dagen nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van (Liverpool) en (Manchester United), maar het aantrekken van een nieuwe buitenspeler zal in elk geval geen consequenties hebben voor . De Braziliaan is dit seizoen de grote uitblinker bij FC Barcelona en ziet zijn indrukwekkende prestaties beloond worden met een nieuw contract. Raphinha heeft donderdag bijgetekend tot medio 2028.

FC Barcelona haalde Raphinha in de zomer van 2022 voor een bedrag van 58 miljoen euro op bij Leeds United. De Braziliaan verhuisde met hoge verwachtingen naar Spanje, maar slaagde er in het elftal van toenmalig trainer Xavi Hernández weinig tot niet in zijn stempel te drukken. Raphinha werd na twee seizoenen nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek uit Barcelona. De grootmacht had zich afgelopen zomer willen versterken met Nico Williams. Raphinha had plaats moeten maken voor Williams, maar laatstgenoemde bleef Athletic Club trouw. Raphinha kreeg op zijn beurt het volste vertrouwen van Hans-Dieter Flick.

LEES OOK: 'FC Barcelona laat Slot vrezen, Real wil enorme slag slaan en EK-ster binnenhalen'

Dat vertrouwen heeft de aanvaller ruimschoots terugbetaald. Hij kwam dit seizoen vooralsnog in 56 wedstrijden in alle competities in actie. Daarin was hij 34 keer trefzeker en verzorgde hij 25 assists. Met achttien doelpunten en elf assists had hij een groot aandeel in het kampioenschap. Raphinha was daarnaast in de Champions League bij liefst 22 doelpunten direct betrokken en leek zijn ploeg daarmee aan een ticket voor de finale te helpen, ware het niet dat het in de halve finale tegen Internazionale na een knotsgek tweeluik alsnog misging.

LEES OOK: Deco in de bres voor fel bekritiseerde De Jong na 'onrechtvaardige' behandeling

De uitschakeling in de Champions League kwam hard aan bij Raphinha, die er ongetwijfeld alles aan gelegen zal zijn om volgend seizoen wél de finale te halen. Die kans gaat hij de komende jaren sowieso nog krijgen. FC Barcelona heeft het contract van Raphinha opengebroken en verlengd tot de zomer van 2028. Daarmee wordt de Braziliaan beloond voor een ijzersterk seizoen. Ter vergelijking: vorig seizoen eindigde hij na 37 wedstrijden in alle competities op tien doelpunten en dertien assists. Daarbij moet wel gezegd worden dat Raphinha het gehele seizoen door kampte met spierblessures. Deze jaargang is blessureleed hem bespaard gebleven. Hij ontbrak alleen in de competitiewedstrijd tegen Osasuna en het bekerduel met UD Barbastro in de selectie. Met FC Barcelona won Raphinha dit seizoen niet alleen de landstitel, maar ook de Spaanse Supercup én Copa del Rey.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 Frenkie de Jong hekelt één man na spectaculaire Clásico: 'Voor mijn gevoel...' 🔗

👉 Laporta komt met snoeihard oordeel na CL-uitschakeling Barcelona 🔗

👉 Barcelona-speler ontvangt duizenden haatreacties en besluit maatregelen te treffen 🔗

👉 'Goudhaantje van FC Barcelona treft drastische maatregel en zoekt hulp van buitenaf' 🔗

👉 Kraay junior haalt uit: 'Hij heeft zich misselijkmakend gedragen ten opzichte van Frenkie de Jong' 🔗