FCUpdate Team van het Jaar: wie is de beste Eredivisie-trainer van 2024/25?

Nu het reguliere seizoen in de Eredivisie erop zit, gaat FCUpdate met jullie hulp op zoek naar het beste elftal van de competitie. Deze week nomineerden we per positie een aantal spelers, waarna jullie het laatste woord krijgen en ons met een stem op onze Instagram-pagina mogen laten weten wie er een plekje in het Team van het Jaar verdient. Het elftal is zonder coach natuurlijk niet compleet, dus in dit laatste artikel gaan we op zoek naar de beste Eredivisie-trainer van het seizoen 2024/25? Dit zijn de genomineerden!

Paul Simonis (Go Ahead Eagles)

Eindklassering: 7 | Punten: 51 | Doelsaldo: +2 (57-55)

Go Ahead Eagles verloor afgelopen zomer succestrainer René Hake, die als assistent van Erik ten Hag aan de slag ging bij Manchester United. In de zoektocht naar een opvolger waren de Deventenaren, naar later bleek, al ver in onderhandeling met Maurice Steijn. Die wilde echter nog wachten op een eventuele buitenlandse aanbieding, waarop Go Ahead doorschakelde en tot veler verrassing Paul Simonis aanstelden. De 40-jarige coach kan niet bogen op een profcarrière als speler en werkte voorheen jarenlang in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam, daarna was hij vier seizoenen actief als assistent van Kees van Wonderen, waarvan de eerste twee bij Go Ahead. Onder leiding van Simonis speelde de club dit jaar attractief voetbal, waarmee de zevende plaats op de ranglijst werd behaald (dat was Go Ahead sinds 1970/71 niet meer gelukt) én de KNVB Beker werd gewonnen. Hoe snel je in de opportunistische voetbalwereld naam kunt maken werd nog maar eens duidelijk toen Simonis deze week genoemd werd als kandidaat bij Ajax, maar de coach heeft inmiddels zijn contract in Deventer verlengd tot medio 2027 en lijkt daarmee de stap naar een topclub nog even uit te stellen.

Peter Bosz (PSV)

Eindklassering: 1 | Punten: 79 | Doelsaldo: +64 (103-39)

In dit lijstje mag de trainer van de landskampioen uiteraard niet ontbreken. Of, toch wel? Peter Bosz beleefde met PSV een seizoen van uitersten. Voor de winterstop speelde de regerend kampioen volgens vriend en vijand veruit het beste voetbal van de Eredivisie en wonnen de Eindhovenaren vijftien van hun zeventien wedstrijden, niet zelden met grote cijfers. Ondanks twee slippertjes (tegen NEC en Ajax) leek de titelprolongatie halverwege het seizoen, met een voorsprong van negen punten op de nummer twee Ajax, dan ook een formaliteit. Na de jaarwisseling kwam PSV echter plotsklaps in een dramatische serie terecht, waarin de ploeg in rap tempo de voorsprong zag afbrokkelen en veranderen in een áchterstand van negen punten op datzelfde Ajax. (Delen van) het publiek begonnen te morren, het 'Bosz out' klonk geregeld en clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad sloot eind februari niet langer uit dat Bosz op straat zou worden gezet. De clubleiding hield echter het hoofd koel, ook top het moment dat de titel definitief uit het zicht leek te verdwijnen toen Ajax begin april met 0-2 won in het Philips Stadion. Dat wierp uiteindelijk op sensationele wijze zijn vruchten af: PSV begon eindelijk weer te voetballen, morste in de resterende zeven wedstrijden geen enkel punt meer en profiteerde zo van de totale ineenstorting die de Amsterdammers ineens overkwam. In de voorlaatste speelronde werd de koppositie heroverd, waarna de titel op de slotdag werd veiliggesteld op bezoek bij Sparta Rotterdam en Bosz dus ook zijn tweede seizoen in Eindhoven met de Schaal afsloot op de platte kar.

Francesco Farioli (Ajax)

Eindklassering: 2 | Punten: 78 | Doelsaldo: +38 (67-32)

Ajax verraste afgelopen zomer vriend en vijand met het aanstellen van een in Nederland totaal onbekende Italiaan: Francesco Farioli. Een intens seizoen later kan de balans worden opgemaakt. Op papier heeft Farioli de Amsterdammers in 2024/25 teruggebracht waar de club wil zijn. Werd de club vorig seizoen nog vijfde, met 35 (!) punten achterstand op landskampioen PSV, is het gat een jaar later teruggebracht tot één enkel puntje. Ajax keert bovendien, na een absentie van twee seizoenen, als nummer twee van de Eredivisie terug in de Champions League. Daarmee is echter maar het halve verhaal verteld. Farioli oogstte in zijn Amsterdamse jaar namelijk óók een stortvloed aan kritiek. Onder meer vanwege zijn roulatiebeleid (ooit een trainer tien nieuwe namen op zien stellen?), maar ook de speelstijl die volgens critici 'niet des Ajax' zou zijn. Farioli bleef echter onverstoorbaar de keuzes maken die hij noodzakelijk achtte, wat Ajax onder meer uit- en thuiszeges op PSV en Feyenoord opleverde en bíjna ook nog de 37ste landstitel. Na de laatste speelronde nam Farioli in tranen afscheid van het Ajax-publiek. Definitief, zo werd een dag later bekend.

Ron Jans (FC Utrecht)

Eindklassering: 4 | Punten: 64 | Doelsaldo: +17 (62-45)

De vierde en laatste genomineerde is tevens de nestor van het trainersgilde in de Eredivisie: Ron Jans. De 66-jarige coach stapte begin vorig seizoen in bij FC Utrecht, dat onder Michael Silberbauer een dramatische seizoensstart beleefde maar door Jans keurig naar de zevende plaats - en daarmee de play-offs om Europees voetbal - werd geleid. In zijn eerste volledige seizoen trok de geboren Zwollenaar de lijn vrolijk door. FC Utrecht ging geweldig van start en bivakkeerde tot half december aan toe zelfs op de tweede plaats in de Eredivisie. Die bleek uiteindelijk niet vast te houden, maar de Domstedelingen streden tot het laatst mee om plek drie (en de voorrondes van de Champions League), om het seizoen uiteindelijk met een recordaantal punten op de vierde plaats te beëindigen. Daarmee is een plek in de voorrondes van de Conference League een feit. Geheel verrassend is het dan ook niet dat de naam van Jans weer regelmatig viel werd nadat Ajax het vertrek van Farioli aankondigde. "Als ik baas was van Ajax, zou ik het direct doen", brak Jan Boskamp bijvoorbeeld een lans voor Jans. "Hij straalt rust uit en de gunfactor is groot. Je hoort hem ook nooit iets verkeerds zeggen over andere ploegen. En als je goed luistert, dan is hij altijd to the point. En niet iedereen denkt het, maar hij is bikkelhard, als het moet. Ik denk dat hij trainer kan zijn van een club in de top drie, honderd procent", aldus het Feyenoord-icoon. De kans dat Jans de stap naar een topclub nog gaat zetten lijkt evenwel klein. De trainer verlengde in november zijn contract bij FC Utrecht tot medio 2026 en stelde later dat hij nog maximaal twee jaar doorgaat. "Dus dan kan er nog een jaartje bij. Maar Utrecht is wel 99 procent zeker mijn laatste club", aldus Jans.

Het woord is nu aan jullie! Wie van deze vier Eredivisietrainers was volgens jou de allerbeste van het seizoen? Stemmen doe je op Instagram, laat in de comments een hartje achter bij jouw favoriet!

